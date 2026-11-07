El festejo fallido del Rosario Central de Di María: Una confusión provocó la locura en el campeonato de Argentina

La definición de la Tabla Anual del fútbol argentino dejó una de las escenas más insólitas de la temporada: Rosario Central celebró durante varios minutos una consagración que finalmente quedó en manos de Boca Juniors. La confusión se produjo en el Gigante de Arroyito, donde los jugadores llegaron a treparse al alambrado y los aficionados ingresaron al campo de juego mientras el Xeneize terminaba de asegurar el primer puesto en La Bombonera.

El equipo rosarino había cumplido con su parte al derrotar 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto. Con ese resultado alcanzaba los 62 puntos y quedaba provisionalmente por encima de Boca, que empataba con Defensa y Justicia, y de Argentinos Juniors, que perdió frente a Huracán.

La diferencia era mínima y todo dependía de lo que sucediera en Buenos Aires. Ambos encuentros se disputaban a unos 300 kilómetros de distancia, pero en Rosario la atención estaba puesta en cada novedad del partido del Xeneize.

La situación cambió en el quinto minuto de descuento, cuando Enner Valencia aprovechó una mala salida de Borgogno y marcó el gol que le dio la victoria a Boca. Sin embargo, la celebración en el estadio de Central tomó un rumbo inesperado.

?????? Hinchas de Rosario Central se pusieron a festejar el título pero omitieron un pequeño detalle: Boca Juniors es el CAMPEÓN del FÚTBOL ARGENTINO https://t.co/w2Pglfsph6 pic.twitter.com/LYUuzQ3U29 — PaseClave (@paseclave__) November 7, 2026

Una celebración que terminó en desconcierto

El partido en La Bombonera no se reanudó inmediatamente después de la acción. La jugada quedó bajo revisión ante una posible infracción de Di Lollo sobre Borgogno, lo que alimentó la confusión entre quienes seguían la definición desde el Gigante de Arroyito.

En ese intervalo comenzó a circular la versión de que el tanto de Valencia había sido anulado. La noticia llevó a los futbolistas y aficionados de Rosario Central a creer que el equipo había conseguido quedarse con la Tabla Anual.

“LO ANULÓ, LO ANULÓ”.



EL GRITO QUE DESATÓ EL FALSO FESTEJO DE ROSARIO CENTRAL EN ARROYITO. ?? pic.twitter.com/SDXNQ5S9gc https://t.co/Ev1qcw3LsF — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 8, 2026

La reacción fue inmediata. Los jugadores se acercaron a las tribunas y se treparon al alambrado que separa el campo de juego del público, mientras varios hinchas invadieron el césped para sumarse a los festejos. Las imágenes mostraban una celebración multitudinaria que, en realidad, no correspondía al resultado que se estaba registrando en Buenos Aires.

El VAR no señaló ninguna infracción y el gol de Valencia fue válido. Boca se había puesto en ventaja y apenas quedaban unos instantes para el cierre del encuentro.

Incluso después de que terminó el partido en La Bombonera, en Rosario todavía continuaban los festejos. La confirmación del resultado definitivo terminó con la ilusión y transformó la euforia en desazón.

Almirón reconoció el error y Di María sufrió la derrota

El entrenador de Rosario Central, Jorge Almirón, con pasado en los Xolos de Tijuana, explicó lo ocurrido después del encuentro y reconoció que el plantel se dejó llevar por la reacción del público.

“Nos confundimos. Festejamos antes porque nos dejamos llevar por la gente”, declaró en conferencia de prensa.

A pesar de la confusión, los aficionados también habían reconocido el esfuerzo del equipo tras la victoria ante Estudiantes de Río Cuarto. Antes de que comenzara la celebración equivocada, las tribunas habían despedido al plantel con aplausos y cánticos al ritmo de “Soy Canalla”.

Ángel Di María, una de las principales figuras del equipo, no pudo participar del partido debido a una lesión muscular. El delantero siguió la definición desde afuera del campo y esperaba conocer el desenlace del encuentro entre Boca y Defensa y Justicia.

Cuando se confirmó el tanto de Enner Valencia, tampoco pudo ocultar su desilusión.

¡GRITALO ENNER! ??



El gol de Valencia que valió el título de Campeón de Liga. ? pic.twitter.com/9PgmzQAOR6 — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) November 7, 2026

La jornada terminó con Boca como ganador de la Tabla Anual y Rosario Central como protagonista de una secuencia difícil de explicar: un equipo que había ganado su partido, creyó haber conseguido un título y celebró una consagración que nunca llegó.

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