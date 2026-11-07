Unión Caribeña de Fútbol, miembros de Concacaf, respalda continuidad de Gianni Infantino al frente de FIFA

Las inversiones en infraestructura, los programas de formación y el crecimiento de las competiciones juveniles y femeninas figuran entre los argumentos que llevaron a la Unión Caribeña de Fútbol (CFU) a respaldar la continuidad de Gianni Infantino como presidente de la FIFA. La organización regional expresó su apoyo a una nueva reelección del dirigente, quien ocupa el cargo desde 2016 y busca un tercer mandato.

La postura fue acordada durante una reunión celebrada en Santa Lucía, donde las federaciones que integran la CFU consensuaron una posición común de cara a las elecciones del organismo rector del fútbol mundial, previstas para el próximo 18 de marzo en Rabat.

La unión reúne a 31 asociaciones caribeñas, de las cuales 25 están afiliadas a la FIFA y seis no. Su respaldo representa una posición relevante dentro de la Concacaf, confederación que cuenta con 41 miembros y tiene entre sus integrantes a 25 países del Caribe.

En un comunicado, la CFU destacó la necesidad de mantener la cooperación entre sus federaciones y continuar los avances deportivos e institucionales de la región. “La CFU reafirma su compromiso colectivo de fortalecer la unidad regional, impulsar el desarrollo del fútbol y consolidar los progresos alcanzados en todo el Caribe“, señaló.

Desarrollo e inversiones, los argumentos para apoyar a Infantino

El respaldo al actual presidente de la FIFA está relacionado con los programas que, según la organización caribeña, han contribuido a ampliar las oportunidades para sus asociaciones miembro.

Entre las iniciativas mencionadas aparecen las inversiones en infraestructura futbolística, los programas técnicos, las competiciones y el impulso al fútbol juvenil y femenino. La CFU también valoró las acciones orientadas a fortalecer la capacidad institucional de las federaciones.

“Estos programas han contribuido a los esfuerzos por fortalecer el desarrollo del fútbol y crear oportunidades en toda la región. La CFU también reconoce la importancia de garantizar que el próximo ciclo de desarrollo genere beneficios sostenibles para sus federaciones miembro”, agregó el comunicado.

La organización también planteó que la próxima etapa de gestión debe mantener mecanismos de rendición de cuentas y estándares de gobernanza. En ese sentido, expresó su confianza en que la FIFA continúe impulsando las reformas necesarias para asegurar que todas las asociaciones tengan representación y reciban un trato justo.

La elección presidencial tendrá lugar el 18 de marzo en Rabat. Además de Infantino, quien asumió la presidencia en 2016, figuran como postulantes el exfutbolista suizo Ramón Vega y Kozo Tashima, presidente honorario de la Asociación de Fútbol de Japón (JFA).

La CFU no solo manifestó su respaldo a la continuidad del dirigente, sino que vinculó su posición con la expectativa de que las inversiones y los programas de desarrollo mantengan un impacto sostenible en el fútbol caribeño durante el próximo ciclo.

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