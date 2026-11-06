Entrenador del Inter Miami dice que ver a Messi y Cristiano Ronaldo con sus selecciones fue “un privilegio”

La despedida de Cristiano Ronaldo de la selección portuguesa marca el cierre de una etapa para el futbol internacional y reabre el debate sobre el legado de una generación que tuvo al delantero europeo y a Lionel Messi como sus principales referentes. Cristian ‘Kily’ González, entrenador del Inter Miami, lamentó que ambos dejen de coincidir en el escenario de selecciones y destacó la oportunidad que representó verlos competir durante tantos años.

“Tuvimos el privilegio y la suerte de poder verlos tantísimos años compitiendo de buena manera entre los dos; siendo los mejores, cada uno con su forma y su estilo. Siempre me provocaron admiración esta clase de jugadores”, declaró el técnico argentino este viernes ante los medios.

González reconoció que la ausencia de estas figuras en el ámbito internacional será una pérdida para el deporte, aunque también señaló que sus trayectorias debían llegar a su fin.

“No tenerlos a nivel internacional es obvio que es una tristeza muy grande para el mundo deportivo, pero todo tiene un final“, añadió.

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Las declaraciones del entrenador se produjeron en la víspera de un compromiso importante para el Inter Miami, que cerrará su participación en la temporada regular frente al Charlotte. El equipo necesita conseguir los tres puntos para asegurar la segunda posición de la Conferencia Este, mientras que su rival también llega con objetivos en la clasificación.

Inter Miami busca cerrar la temporada regular con una victoria

El encuentro ante Charlotte representa una oportunidad para que el conjunto de Miami llegue a los playoffs con una mejor ubicación. González advirtió que no será un partido sencillo, debido a que ambos clubes tienen motivos para buscar el triunfo.

“Mañana tenemos un partido muy difícil donde ellos también se juegan ganar posiciones”, expresó.

El Inter Miami ya tiene asegurada su participación en la postemporada de la Major League Soccer, que comenzará el 19 de noviembre. El objetivo del equipo es defender el título de la MLS Cup conquistado hace un año y cerrar la campaña con otro campeonato.

Sin embargo, el recorrido de esta temporada ha estado por debajo de las expectativas que rodeaban al club. La eliminación temprana en la Copa de Campeones de la Concacaf y en la Leagues Cup, junto con la imposibilidad de terminar como el mejor equipo de la Conferencia Este, marcaron una campaña con resultados alejados de las aspiraciones iniciales.

La posibilidad de revalidar la MLS Cup aparece como el principal objetivo para darle otro desenlace al año deportivo. Para ello, el equipo deberá superar la fase de playoffs y aprovechar la ventaja competitiva que pueda conseguir en el cierre de la temporada regular.

El final de una era para Messi y Cristiano Ronaldo

La reflexión de González sobre Messi y Cristiano Ronaldo llega después del anuncio del portugués acerca de su retirada de la selección nacional. El delantero compartió durante años el protagonismo internacional con el argentino, en una rivalidad deportiva que también tuvo impacto en el fútbol de clubes.

Para el técnico del Inter Miami, ambos representan estilos distintos, pero con una capacidad compartida para mantenerse entre los mejores durante un periodo prolongado. Su valoración también refleja la dimensión que alcanzaron sus carreras más allá de los resultados obtenidos con sus respectivos equipos.

Mientras Cristiano Ronaldo se prepara para cerrar su etapa con Portugal, Messi continúa vinculado al Inter Miami, que ahora concentra sus esfuerzos en la definición de la temporada estadounidense. El equipo de González buscará convertir su clasificación a los playoffs en una nueva oportunidad para conquistar el campeonato y defender la corona conseguida el año pasado.

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