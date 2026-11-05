Cristiano Ronaldo y los récords que dejó con Portugal

La etapa internacional deCristiano Ronaldo con la selección de Portugal concluyó tras registrar un total de 234 partidos oficiales, 146 anotaciones y 45 asistencias a lo largo de su trayectoria.

Durante este periodo, la representación lusa obtuvo tres campeonatos oficiales de primer orden en el continente europeo, destacando la consecución de la Eurocopa en la edición de 2016, además de los títulos de la Liga de Naciones de la UEFA correspondientes a los torneos de 2019 y 2025.

Los tres títulos internacionales con el equipo luso

En el periodo de competencia de Cristiano Ronaldo, el conjunto portugués logró los primeros títulos oficiales de su historia. La primera consagración ocurrió en la Eurocopa de 2016 disputada en territorio francés, donde el equipo venció al anfitrión en el encuentro decisivo. Posterior a este logro, el equipo obtuvo la primera edición de la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 tras superar la fase de semifinales con tres anotaciones ante Suiza, repitiendo el campeonato en la edición de 2025.

Las métricas de rendimiento deportivo recopiladas por plataformas especializadas de datos como Sofascore otorgaron al delantero un promedio de evaluación de 7.42 durante sus apariciones con el equipo nacional. La consecución de estos tres trofeos representó un cambio estadístico para el fútbol de Portugal, sumando los primeros campeonatos de selecciones absolutas al historial deportivo del país en torneos continentales.

La marca de 146 anotaciones en el fútbol internacional

Con un acumulado de 146 goles convertidos en encuentros internacionales, los registros de Cristiano Ronaldo lo posicionan como el máximo anotador en la historia de las selecciones masculinas de fútbol. La cifra supera por 20 goles el registro de Lionel Messi y por 38 anotaciones la marca histórica establecida previamente por el iraní Ali Daei. Entre los competidores activos de menor edad, el noruego Erling Haaland contabiliza 65 goles en 59 presentaciones internacionales a los 26 años.

El desglose estadístico de los goles del delantero incluye 14 anotaciones en la fase final de la Eurocopa, distribuidas a lo largo de seis participaciones en el certamen continental, además de 11 goles registrados en partidos correspondientes a la Copa del Mundo de la FIFA. Asimismo, el expediente oficial incluye diez tripletes convertidos en partidos de carácter internacional con la representación patria.

Longevidad en el campo y 234 apariciones

La permanencia de Cristiano Ronaldo con la selección nacional abarcó un periodo total de 23 años y 35 días, estableciendo el registro de mayor duración en el historial del equipo luso. Su última presentación oficial se produjo a la edad de 41 años y 152 días, lo que lo posiciona como el futbolista más longevo en disputar un partido con el conjunto nacional, así como el anotador de mayor edad en los registros del país.

En las etapas iniciales de su carrera, el jugador se convirtió en el internacional portugués más joven en alcanzar los 100 partidos disputados, logro registrado a los 27 años, ocho meses y 11 días. En la lista histórica de presencias con la selección de Portugal, el segundo lugar corresponde a João Moutinho con 146 encuentros, lo que deja una diferencia de 88 partidos en la primera casilla del escalafón.

El legado estadístico tras su retiro internacional

El historial del delantero en competencias de selecciones comprende 30 partidos disputados en la Eurocopa y 27 compromisos en la Copa del Mundo de la FIFA. Estas cifras completan una etapa estadística que modificó la posición de la selección de Portugal dentro de los balances de la UEFA y de los organismos rectores del fútbol internacional.

Con la conclusión de su ciclo en el equipo patrio, los registros de goles, presencias y títulos colectivos quedan fijados en las marcas oficiales del fútbol internacional. El cierre de su carrera con la representación de Portugal finaliza un periodo de más de dos décadas de actividad constante en los torneos continentales y mundiales.

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