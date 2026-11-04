La directiva del Almería, club español que es copropiedad del astro portugués Cristiano Ronaldo, anunció de manera oficial que donará la totalidad de los ingresos de taquilla de su próximo partido liguero a la familia del fallecido futbolista Jesús de Miguel. La escuadra indálica meterá las manos al bolsillo para cobijar económicamente a los deudos en un ejemplar gesto solidario dentro del balompié ibérico.

El delantero del Club Deportivo Tenerife perdió la vida de forma trágica tras recibir un brutal impacto por parte del guardameta rival durante una división de pelota en las acciones de LaLiga Hypermotion. El gremio futbolístico internacional quedó completamente consternado al confirmarse el penoso deceso, un hecho sumamente lamentable que despertó una ola de sinceras condolencias a lo largo y ancho del territorio español.

? BREAKING: Cristiano Ronaldo’s club, Almería, will donate all ticket revenue from their upcoming match against Tenerife to the wife and daughter of the late Jesús de Miguel, in partnership with the Saudi Investment Fund.



A beautiful gesture from the GOAT. ? pic.twitter.com/TKbnCyJhDB — Kalshi EPL (@KalshiEPL) November 4, 2026

La iniciativa de apoyar a los cercanos del jugador nació directamente desde la cúpula del conjunto rojiblanco por orden expresa de su presidente, el Sr. Mohammed Al Khereiji. El cuadro andaluz cuenta con el capital y respaldo corporativo de “CR7” como uno de sus principales socios accionistas, promoviendo esta clase de valores humanos cuando la comunidad del balón atraviesa por momentos de absoluta oscuridad.

Los altos mandos de la institución informaron en sus plataformas digitales que actúan impulsados por su firme sentido de la responsabilidad social y humanitaria ante esta dolorosa desgracia. La cúpula indálica detalló que cada centavo obtenido por las entradas en el Estadio de los Juegos Mediterráneos irá destinado de forma íntegra a dar un soporte real al entorno del atacante.

Los recursos financieros recaudados se entregarán formalmente tras el pitazo final del encuentro correspondiente a la jornada 34 de la división de plata, pactado para disputarse el próximo 11 de abril del 2027. La directiva hizo hincapié en que ningún cheque podrá mitigar el vacío de una pérdida tan irreparable, pero recalcaron que la compasión y la ayuda mutua deben trascender la cancha.

UD Almería has decided to donate the entirety of the ticket sales revenue from its home match against CD Tenerife to support the family of Jesús de Miguel.



"We are fully aware that nothing can ever compensate for the loss of a loved one, and that no form of support, whether? pic.twitter.com/NKtDveYyol — ESPN FC (@ESPNFC) November 4, 2026

La organización también extendió una invitación formal y muy respetuosa a los familiares directos de De Miguel para que asistan al palco de honor si sus condiciones emocionales se lo permiten. Con esta noble muestra de hermandad, el equipo donde el “Comandante” portugués tiene metida su cuchara busca dar un bálsamo al entorno del futbolista, dejando claro que el juego limpio también vive fuera de los noventa minutos.

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