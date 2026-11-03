La afición blanquiazul del Tenerife tacha de asesino al portero Jesús Owono

La afición del Tenerife tacha de asesino al portero Jesús Owono tras el brutal impacto en la cancha que lamentablemente terminó por costarle la vida al delantero Jesús de Miguel. El entorno del balompié ibérico se encuentra completamente consternado ante los feroces reclamos e insultos que bajaron desde la tribuna del Heliodoro Rodríguez López.

A partir del choque, los fanáticos arremetieron con furia contra el guardameta del Andorra desde el instante mismo del choque, persiguiéndolo con severos reproches que se intensificaron en el momento en que las autoridades médicas confirmaron el fatal desenlace del atacante.

? Es brutal la reacción de la tribuna contra Jesús de Owono



Este video muestra otro ángulo del impacto que recibió Jesús de Miguel Alameda, durante el partido Tenerife vs Andorra.



Sin embargo, lo que más destaca es el enojo de quienes acababan de presenciar la fatal jugada. pic.twitter.com/B1nVuNlnnE — Alberto Rueda (@AlbertoRuedaE) November 3, 2026

La grada no perdonó la vehemencia de la acción en esa fatídica salida casi a mitad de cancha, desatando una condena pública inmediata contra el guardameta que empaña por completo la jornada deportiva.

El joven arquero de Guinea Ecuatorial se encuentra totalmente hundido en un estado de shock y desconsuelo absoluto al verse rebasado por las graves acusaciones de los seguidores locales que califican su salida como un acto de mala intención. Ante el insoportable linchamiento digital y la ola de hostigamiento en las plataformas sociodigitales, el futbolista de 25 años tomó la drástica decisión de clausurar de inmediato su cuenta oficial de Instagram.

La decisión trató de aislarse del doloroso escenario, mientras que personas muy allegadas a su entorno cercano saltaron en su defensa asegurando que se trata de un ser humano cariñoso, amable y completamente desprovisto de maldad. El impacto psicológico en el guardameta ha sido devastador, al grado de mantener su perfil de X congelado desde hace más de dos años para evitar cualquier interacción con el exterior.

La directiva del Andorra no se quedó de brazos cruzados ante la magnitud de los acontecimientos y emitió una postura institucional manifestando que se encuentran con el corazón roto y devastados por la pérdida, enviando sus sinceras condolencias a toda la comunidad del Club Deportivo Tenerife en estos momentos de profunda resignación.

OWONO CIERRA INSTAGRAM TRAS RECIBIR AMENAZAS ??



Jesús Owono, portero del FC Andorra, desactivó su cuenta tras recibir insultos y mensajes hostiles después del choque con Jesús de Miguel, cuyo fallecimiento confirmó el Tenerife.

Según reportes de COPE, desde antes de conocerse? pic.twitter.com/aSlOf2Zk0z — Claro Sports (@ClaroSports) November 3, 2026

En tanto la grada mantiene sus implacables juicios de valor, se ha reportado que Owono ha comunicado a sus íntimos el deseo genuino de buscar un acercamiento privado con los familiares de Jesús de Miguel para pedirles disculpas de frente por la acción del juego.

El fútbol español se une en una plegaria por el descanso eterno del atacante blanquiazul, mientras las comisiones disciplinarias revisan los contradictorios reglamentos de competencia que suelen generar vacíos en este tipo de incidentes imprevistos dentro del terreno de juego.

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