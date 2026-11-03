Lionel Messi manda emotivo mensaje por la muerte del delantero Jesús de Miguel

El astro argentino Lionel Messi manifestó su consternación ante la trágica pérdida del atacante del CD Tenerife a través de sus plataformas oficiales. El actual futbolista del Inter Miami de la MLS extendió sus condolencias directas hacia los familiares y el entorno cercano del ariete de 30 años de edad tras el fatal desenlace en el balompié ibérico.

“No hay palabras… Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, escribió el exjugador del FC Barcelona ante sus millones de seguidores en redes sociales. La reacción del baluarte sudamericano se sumó de inmediato a las múltiples muestras de respeto institucional que se replican en el panorama deportivo internacional.

El mensaje de Lionel Messi en sus redes sociales en relación al fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. pic.twitter.com/eEfk4G77nL — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2026

La tragedia también provocó el pronunciamiento del exdefensor Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, quien presenció el siniestro en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. El ex seleccionado de España se trasladó de urgencia al Hospital de la Candelaria tras el partido y expresó en la red social X su profundo desconsuelo ante el cruel desenlace de la jugada.

? El mensaje de Gerard Piqué, presidente del Andorra, tras el anuncio de la muerte de Jesús de Miguel pic.twitter.com/Af1PR328kB — ElDesmarque (@eldesmarque) November 3, 2026

Por su parte, la directiva del conjunto andorrano emitió un comunicado institucional para unirse a las muestras de dolor por el deceso del jugador blanquiazul. La escuadra visitante se declaró devastada por los hechos y envió su más sincero pésame a la plantilla de futbolistas, cuerpo técnico y a toda la afición del conjunto tinerfeñista.

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