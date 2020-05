¡Qué hizo! Bruno Marioni confiesa que defecó en la cancha durante un partido en España

"No tuve mejor idea que sentarme en cuclillas y dejarlo fluir"

Gracias a sus buenas actuaciones con los Pumas y Toluca, Bruno Marioni es uno de los delanteros extranjeros más recordados y queridos de la Liga MX de los últimos años. Sin embargo, antes de llegar en México, el ‘Barullo’ jugó en la liga española con el Tenerife, equipo donde, además de marcar 18 goles, vivió una peculiar anécdota, pues tuvo que hacer del baño en la cancha, durante un partido.

En un video para el canal de Luis García, Marioni contó la anécdota:

“Estábamos en la Copa del Rey con Tenerife y nos toca enfrentar al Lanzarote, una isla muy cerca de Tenerife. Empezó el partido con 33, 34 grados de calor a las 6 de la tarde. En el segundo tiempo se levanta una tormenta, a los 10 minutos del segundo tiempo ya estábamos jugando como a 18, 19 grados. Me empezó a dar se golpe de fríos.calor, mire al entrenador y le digo ‘tengo que ir al baño, haz el cambio’ y me dice ‘no, no tengo más cambios’. En eso el Lanzarote hace su tercer o cuarto gol, como estaba todo el mundo festejando en el arco y yo estaba a la mitad de la cancha, no tuve mejor idea que sentarme en cuclillas y dejarlo fluir”

Bruno Marioni jugó en 5 equipos distintos en México: Pumas, Toluca, Pachuca, Atlas y Estudiantes Tecos, marcando un total de 79 goles en la Liga MX.