A qué grandes selecciones marcó Cristiano Ronaldo y las cuatro que se le escaparon

Durante 23 años vistiendo la camiseta de Portugal, Cristiano Ronaldo se enfrentó a 71 selecciones nacionales de todo el planeta y marcó a 49 de ellas. Una barbaridad de números para el “Comandante”, que este jueves anunció su retiro oficial y definitivo del combinado luso.

Sin embargo, no todos esos equipos fueron de élite. Especialmente durante las eliminatorias europeas y los amistosos internacionales, Cristiano se enfrentó a cuadros nacionales modestos, como Andorra, Letonia, Chipre, Lituania y Luxemburgo, siendo esta última la más castigada (11 goles).

Pero cuando se trataba de grandes selecciones europeas, ‘CR7’ también dijo presente. Incluso, cuatro de ellas son campeonas del mundo y les anotó en competencias oficiales, no en amistosos.

Las grandes selecciones que sufrieron los goles de Cristiano Ronaldo

De los 146 goles que el astro portugués anotó con la camiseta de su país, una significativa lista los celebró ante:

España: 4 goles (incluido el hat-trick en el Mundial de Rusia 2018)

4 goles (incluido el hat-trick en el Mundial de Rusia 2018) Países Bajos: 3 goles (Eurocopas de 2004 y 2012, y en la UEFA Nations League)

3 goles (Eurocopas de 2004 y 2012, y en la UEFA Nations League) Bélgica: 3 goles

3 goles Francia: 2 goles (ambos de penal en la fase de grupos de la Eurocopa 2020)

2 goles (ambos de penal en la fase de grupos de la Eurocopa 2020) Alemania: 2 goles

2 goles Argentina: 1 gol (en un partido amistoso en el año 2011)

También le endosó 7 goles a Suecia, incluyendo tres tantos en aquel partido de repechaje para el Mundial 2014, midiéndose en el terreno de juego frente a Zlatan Ibrahimovic. Hungría (6), Suiza (5), Irlanda (4), Dinamarca (3), Rusia (3), Croacia (1), Grecia (1), Polonia (1) y Serbia (1) fueron otras de las complicadas selecciones que sufrieron sus goles.

Las cuatro selecciones que se le escaparon a Cristiano Ronaldo

Durante la trayectoria de Cristiano con Portugal también hubo equipos de élite a los que no pudo marcar, pese a haberse enfrentado incluso en más de una ocasión. Estas son Brasil, Inglaterra, Italia y Uruguay.

Brasil (3 partidos – 0 goles)

Sus duelos contra la ‘Canarinha’ se dividieron entre amisos y un duelo mundialista:

Portugal 2-0 Brasil (Amistoso – 06/02/2007) : fue titular y capitán del equipo dirigido por Luiz Felipe Scolari en un partido disputado en Londres.

: fue titular y capitán del equipo dirigido por Luiz Felipe Scolari en un partido disputado en Londres. Brasil 6-2 Portugal (Amistoso – 20/11/2008): una de las derrotas más abultadas de Cristiano con su selección. Jugó todo el encuentro en Brasilia, viéndose superado por el combinado liderado por Kaká y Luis Fabiano.

una de las derrotas más abultadas de Cristiano con su selección. Jugó todo el encuentro en Brasilia, viéndose superado por el combinado liderado por Kaká y Luis Fabiano. Portugal 0-0 Brasil (Mundial 2010 – Fase de Grupos): un partido en Sudáfrica donde ambas sellaron su clasificación a los octavos de final.

Inglaterra (3 partidos – 0 goles)

Cristiano se cruzó con los ingleses principalmente en los inicios de su carrera internacional:

Portugal 1-1 Inglaterra (Amistoso – 18/02/2004) : entró de cambio al inicio del segundo tiempo en un encuentro de preparación previo a la Eurocopa.

: entró de cambio al inicio del segundo tiempo en un encuentro de preparación previo a la Eurocopa. Portugal 2-2 [6-5 p.] Inglaterra (Eurocopa 2004 – Cuartos de final) : jugó los 120 minutos reglamentarios en un partido histórico. No anotó en el juego, pero marcó su penal en la dramática tanda que clasificó a Portugal.

: jugó los 120 minutos reglamentarios en un partido histórico. No anotó en el juego, pero marcó su penal en la dramática tanda que clasificó a Portugal. Inglaterra 0-0 [1-3 p.] Portugal (Mundial 2006 – Cuartos de final): el partido más polémico de su historial contra ellos, recordado por la expulsión de su entonces compañero del Manchester United, Wayne Rooney. Cristiano anotó el penal decisivo en la tanda para meter a su país en semifinales.

Italia (2 partidos – 0 goles)

El historial frente a la ‘Azzurra’ es el más reducido de todos:

Italia 3-1 Portugal (Amistoso – 31/03/2004) : disputó los 90 minutos en la ciudad de Braga, meses antes de jugar su primera Eurocopa.

: disputó los 90 minutos en la ciudad de Braga, meses antes de jugar su primera Eurocopa. Italia 3-1 Portugal (Amistoso – 06/02/2008): entró de cambio al medio tiempo en un compromiso de preparación disputado en Zúrich, Suiza.

Uruguay (2 partidos – 0 goles)

El historial de sus partidos contra la “Celeste” se compone de dos partidos en Mundiales:

Uruguay 2-1 Portugal (Mundial Rusia 2018 – Octavos de final) : el partido más doloroso para Cristiano ante los sudamericanos. Fue titular en Sochi, pero dos goles de Edinson Cavani eliminaron a Portugal del torneo.

: el partido más doloroso para Cristiano ante los sudamericanos. Fue titular en Sochi, pero dos goles de Edinson Cavani eliminaron a Portugal del torneo. Portugal 2-0 Uruguay (Mundial Qatar 2022 – Fase de grupos): Cristiano arrancó como titular y capitán en el Estadio de Lusail. Portugal se llevó la victoria con un doblete de Bruno Fernandes.

Cristiano Ronaldo se retira de la selección de Portugal con 41 años y 9 meses. Durante su época de élite, principalmente en el Real Madrid, llegó a expresar que diría adiós al fútbol a los 41, recalcando la edad en más de una ocasión.

Con el paso de los años fue cambiando el discurso y, en lugar de mencionar una edad, habla de que continuará jugando mientras sienta la motivación y el deseo de ganar. Aunque su retirada del cuadro nacional resultó inesperada para muchos, ahora podrá concentrarse únicamente en Al Nasser y su carrera por los 1,000 goles.

Te puede interesar:

· Rafael Márquez buscará hasta debajo de las piedras a los goleadores en la lista contra Jamaica

· Santiago Giménez dejó de ser un fantasma en el FC Porto y calla bocas en la Champions League

· Los rivales que el Real Madrid nunca ha vencido en Champions: AEK Atenas era uno y le quedan dos