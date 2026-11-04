Los rivales que el Real Madrid nunca ha vencido en Champions: AEK Atenas era uno y le quedan dos

El trallazo de Federico Valverde para darle la victoria por 3-2 al Real Madrid en Grecia significó más que tres puntos: sacar de la “lista negra” a otro de los equipos que el club merengue nunca ha podido ganar en competencias europeas. Tras vencer al AEK Atenas, ahora solo le faltan dos.

El uruguayo soltó un latigazo desde fuera del área, de esos que hacía tiempo no se le veían, para finiquitar la remontada en un partido que acabó siendo más complicado de lo que dictaban los pronósticos.

Los de José Mourinho estuvieron por debajo del marcador hasta en dos ocasiones, pero el lema de “hasta el final” volvió a materializarse, maquillando además los despistes defensivos que empañaron la vuelta de Eder Militao a una titularidad.

Además de Valverde, Kylian Mbappé anotó el 2-2 y, en el primer tiempo, Jude Bellingham protagonizó un taconazo de esmoquin para poner el 1-1 parcial. Koita (expulsado tras el partido) y Pilo anotaron por el club griego.

Los dos equipos que el Real Madrid nunca ha vencido en Europa

1. Arsenal

Es el verdugo del Real Madrid en la Champions, aunque curiosamente no se han enfrentado en tantas oportunidades. El primer cruce fue en 2006, con aquel famoso gol de Thierry Henry que dejó a varios en el camino, incluyendo a Ronaldo Nazario, Guti y Sergio Ramos. Fue un 1-0 en el Bernabéu que el equipo blanco no pudo ni empatar en la vuelta (0-0).

Thierry Henry fue una “bestia negra” para aquel Real Madrid de los “Galácticos”. Crédito: Tom Hevezi | Shutterstock

Y en la edición 2025, casi 20 años después, el Madrid dirigido por Ancelotti sufrió un 3-0 en Londres que dejó la eliminatoria servida para el Arsenal. Sí, con el salvaje doblete de Declan Rice en dos tiros libres.

Para la vuelta había una alta expectativa, por los antecedentes del Real Madrid y las remontadas. Sin embargo, el Arsenal volvió a ganar con un 1-2 traducido en la provocadora sonrisa de Bukayo Saka. Gabriel Martinelli cerró el Bernabéu en el descuento.

El próximo 9 de diciembre, Arsenal y Real Madrid volverán a enfrentarse en Londres en la sexta jornada de la UEFA Champions League.

Los goles de Declan Rice fueron asombrosos, recordando aquellos que anotaba Juninho Pernambucano. Crédito: Frank Augstein | AP

2. Lille

Otro rival que trae un recuerdo amargo para el Real Madrid. En la fase de grupos de la 2024-2025 no solo venció por 1-0 al Real Madrid, sino que le arrebató una racha de partidos sin perder que, además, supuso el declive del club para el resto de la temporada.

Jonathan David, de penal, marcó el único tanto y liquidó el espíritu blanco. Después de aquello, algo se apagó en el Real Madrid y apenas está volviendo con Mourinho.

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