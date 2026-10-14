El Real Madrid, con su histórico ADN, rescata a Mourinho con una épica remontada en Roma

El Real Madrid tiró de su legendario ADN europeo para firmar una remontada de antología en la UEFA Champions League. La escuadra comandada por José Mourinho vino de atrás en el Estadio Olímpico y le arrebató la gloria a la Roma con 3 anotaciones de locura en los últimos 7 minutos del choque.

Los merengues fueron pura sombra y luz en la capital italiana, pero reaccionaron con la categoría del máximo ganador de esta competencia. Con goles agónicos de Carlos Espí, Endrick y una pincelada final de Antonio Rüdiger, el gigante español comandado por “The Special One” selló un espectacular triunfo por 4-3.

ANTONIO RÜDIGER WINS IT FOR REAL MADRID ?



Incredible scenes in Rome and the Stadio Olimpico is left silenced after a Real Madrid comeback for the ages ??



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La Loba romana, bajo la estrategia de Gian Piero Gasperini, saltó al rectángulo verde con los colmillos afilados y doblegó a la visita en los primeros compases. Marten de Roon inauguró la pizarra al minuto 20 con un soberbio zapatazo de larga distancia que dejó sin opciones a Thibaut Courtois.

La respuesta madridista llegó al minuto 25 por conducto de Kylian Mbappé, quien celebró con gol su partido número 100 en la competición europea. El astro francés aprovechó un descuido defensivo para sacar un disparo que se desvió en la zaga y poner el 1-1 parcial antes del descanso.

WHAT A COMEBACK FROM REAL MADRID ?



Two goals in two minutes from Carlos Espí and Endrick fuel the Spanish giants turnaround vs. Roma ??



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El complemento le sentó de maravilla al conjunto de casa, que volvió a morder con la explosividad de Donyell Malen. El atacante neerlandés se despachó con la cuchara grande al firmar un soberbio doblete que puso contra las cuerdas al cuadro de Mourinho con un pesado 3-1 al minuto 83.

Cuando la grada local ya cantaba la victoria, el estratega portugués revolucionó el banquillo y mandó al terreno de juego a sus revulsivos. La reacción merengue arrancó con Carlos Espí al aprovechar un rebote dentro del área chica para acortar distancias en el marcador al 83.

El drama absoluto se apoderó del inmueble romano cuando el juvenil brasileño Endrick mandó guardar la pelota al fondo de las redes al minuto 85. La estocada final y la cereza del pastel la colocó el zaguero alemán Antonio Rüdiger al 90 para desatar el festejo de Mourinho ante su exequipo.

DONYELL MALEN WITH A 7 MINUTE BRACE AGAINST REAL MADRID ?



Jose Mourinho’s return to the Stadio Olimpico is not going according to plan ?



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Con este destacado triunfo en patio ajeno, el Real Madrid ligó su segundo triunfo consecutivo en la presente edición de la Champions League. Los de Chamartín ratificaron sus condiciones de candidatos absolutos tras apagar el infierno italiano en un cierre de tintes épicos.

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