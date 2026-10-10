Vinícius Junior pide “perdón” por expulsión mientras su presencia en el Clásico corre peligro

Vinícius Júnior podría perderse el próximo enfrentamiento entre el Real Madrid y el Barcelona debido a la sanción que reciba por su expulsión de este sábado ante el Villarreal. El delantero brasileño reconoció su error después del triunfo madridista por 1-0 y ofreció disculpas a sus compañeros y a los aficionados, mientras la gravedad de la infracción y sus protestas posteriores abren la posibilidad de una suspensión que abarque más de un partido.

“La alegría sigue… Perdón a mi equipo y la afición”, escribió el futbolista en su cuenta oficial de Instagram después del encuentro disputado en el Santiago Bernabéu. El equipo dirigido por José Mourinho consiguió la victoria con un gol del marfileño Yan Diomandé, pero el resultado quedó acompañado por la polémica alrededor del atacante brasileño.

Vinícius comenzó el compromiso como suplente por primera vez en la temporada e ingresó durante el segundo tiempo. Su participación terminó de forma anticipada después de que el árbitro Isidro Díaz de Mera revisara una jugada mediante el monitor del VAR y determinara que el futbolista había tirado del pelo al defensor Nathan Saliba.

El delantero llegó a celebrar un tanto que habría ampliado la ventaja del Madrid, pero la anotación fue anulada y recibió una tarjeta roja directa. La decisión provocó su enfado, hasta el punto de que varios compañeros tuvieron que sujetarlo para que abandonara el campo.

El reglamento contempla una posible suspensión de dos partidos o más

La cantidad de encuentros que Vinícius se perderá dependerá de la resolución del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El acta arbitral ofrece un elemento relevante para determinar el castigo: según Díaz de Mera, la acción ocurrió con el balón en juego, pero sin que estuviera en disputa entre los dos futbolistas.

El documento describe la expulsión en el minuto 73 y señala que el brasileño fue sancionado “por tirar del pelo a un adversario, con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos”.

FROM A GOAL TO A RED CARD FOR VINI JR.



His goal was disallowed and he was given a red card for pulling Nathan Saliba's hair in the build up moments before. pic.twitter.com/DyAcznYzpT — ESPN FC (@ESPNFC) October 10, 2026

El artículo 121 del Código Disciplinario de la RFEF establece que una expulsión directa implica, como mínimo, un partido de suspensión, salvo que la conducta constituya una infracción de mayor gravedad. Sin embargo, el mismo apartado contempla un castigo de al menos dos encuentros cuando el jugador expulsado no tenía posibilidad de disputar el balón.

Si el comité aplica este último criterio a la acción contra Saliba, Vinícius podría quedar fuera de los dos siguientes compromisos del Real Madrid: el partido del próximo domingo frente al Sevilla y el encuentro contra el Barcelona, previsto para el 25 de octubre en el Camp Nou.

La situación podría complicarse por el comportamiento del brasileño después de recibir la tarjeta roja. En el acta, el árbitro afirmó que, con el juego detenido y todavía sobre el terreno, el delantero continuó protestando a gritos y se dirigió hacia la zona donde se encontraba el colegiado con una actitud que calificó de agresiva. También dejó constancia de que sus compañeros tuvieron que sujetarlo y precisó que no pudo apreciar ninguna expresión concreta.

El reglamento contempla sanciones adicionales para determinadas conductas hacia los árbitros. El artículo 124 establece suspensiones de dos a tres partidos, o de hasta un mes, por dirigirse a los colegiados con expresiones o actitudes de menosprecio o desconsideración, siempre que el comportamiento no constituya una infracción más grave.

Por su parte, el artículo 126 prevé entre uno y tres partidos de suspensión por expresiones ofensivas contra el decoro o la dignidad, así como por gestos considerados ofensivos. El artículo 127 también contempla entre dos y tres encuentros de castigo por protestar al árbitro principal, a los asistentes o al cuarto árbitro, cuando la conducta no constituya una falta más grave.

La aplicación de estas disposiciones dependerá de la evaluación disciplinaria de lo ocurrido. Mientras se espera una resolución, las disculpas públicas de Vinícius no despejan la incertidumbre sobre su disponibilidad para los próximos compromisos del Real Madrid, incluido el duelo ante su máximo rival.

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