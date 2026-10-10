Mateo Chávez reconoce error contra Estados Unidos y ofrece disculpas

Mateo Chávez reconoció con enorme madurez el grave error que sepultó a la selección mexicana frente a Estados Unidos. El lateral izquierdo del AZ Alkmaar rompió el silencio tras su expulsión y ofreció una sentida disculpa a toda la fanaticada tricolor.

El descalabro por goleada de 3-0 caló hondo en las entrañas del combinado nacional durante apenas el tercer duelo bajo el mando de Rafa Márquez. El joven defensor azteca fue el gran señalado de la noche tras perder la cabeza a mitad del compromiso.

"ME DOLIÓ MUCHO EN EL MOMENTO" ?????



Mateo Chávez asegura que cometió un error en el partido amistoso contra Estados Unidos que terminó costándole una tarjeta roja ?



El defensa mexicano ya le dio vuelta al asunto y comparte que su mentalidad para superar la situación le ha? pic.twitter.com/o13s37rzKg — Claro Sports (@ClaroSports) October 10, 2026

Chávez analizó detenidamente lo sucedido en el terreno de juego y lanzó una contundente promesa al asegurar que la lección está completamente aprendida. El carrilero tricolor platicó en exclusiva para la pantalla de Claro Sports sobre este trago amargo.

El futbolista surgido del balompié azteca admitió abiertamente que no tuvo su mejor exhibición con la elástica verde frente al acérrimo rival de la zona. Sin embargo, el defensor dejó en claro que ya cambió el chip mental para lo que viene.

La mente del zaguero se encuentra enfocada al cien por ciento en recuperar el protagonismo en el viejo continente con la escuadra del AZ Alkmaar. Chávez sabe que cuenta con el respaldo de un gran plantel para disfrutar el día a día.

La actualidad del conjunto de los Países Bajos tampoco marcha de la mejor manera en el certamen local tras morder el polvo en la Eredivisie. La escuadra de Alkmaar sufrió una dolorosa derrota de 2-0 en su reciente visita al Feyenoord.

Las anotaciones de Ignacio Ferri Julià al minuto 13 y de Javier López Carballo al 59 liquidaron las aspiraciones de la escuadra de Mateo. Con este resultado adverso en Rotterdam, el club neerlandés se quedó con las manos completamente vacías.

El estratega del equipo ordenó dar la vuelta a la página de forma inmediata para concentrar los esfuerzos en la actividad de la UEFA Europa League. El AZ Alkmaar volverá a la trinchera internacional el próximo jueves 15 de octubre.

??? ¡MATEO CHÁVEZ HABLÓ DE SU EXPULSIÓN ANTE ESTADOS UNIDOS!



El defensa mexicano reconoció que no tuvo una buena actuación en el tercer partido de la Fecha FIFA y aceptó que cometió un error que le dolió mucho. ??https://t.co/RTxz0v74fi pic.twitter.com/q6H64huBXG — MedioTiempo (@mediotiempo) October 10, 2026

El conjunto donde milita el lateral mexicano medirá fuerzas ante el Hapoel Be’er Sheva en la jornada dos de la competencia continental. El pitazo inicial está programado para las 10:45 AM, tiempo del centro de México, en un duelo crucial.

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