Mexicano Mateo Chavez se corona con el AZ Alkmaar en la Copa de Países Bajos

El AZ Alkmaar se proclamó campeón de la Copa de Países Bajos tras una contundente victoria 5-1 sobre el NEC Nimega, en la final disputada en el estadio De Kuip de Róterdam. Aunque el mexicano Mateo Chávez no tuvo minutos, forma parte del plantel que logró este importante título europeo.

🚨🇳🇱 OFFICIAL: MATEO CHAVEZ IS A KNVB CUP CHAMPION WITH AZ ALKMAAR!



The 21-year-old left-back has won his first trophy in Europe in his first season in the Netherlands. 🏆 pic.twitter.com/HdEUbsuAcQ — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 19, 2026

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AZ Alkmaar vuelve a la cima en la Copa de Países Bajos

El conjunto dirigido por Leeroy Echteld consiguió su quinta corona en la Copa de Países Bajos, terminando con una sequía que se extendía desde 2013. Este título también representa una revancha deportiva, luego de haber perdido la final del año pasado ante el Go Ahead Eagles.

El AZ Alkmaar mostró autoridad en el momento clave de la temporada, consolidando su dominio en el fútbol neerlandés con una actuación contundente en la final.

Goleada del AZ Alkmaar: dominio total en la final

El partido comenzó con cierta resistencia del NEC Nimega, que logró contener al rival durante los primeros minutos. Sin embargo, el marcador se abrió al minuto 32 gracias a Mees de Wit, quien encaminó la victoria.

En la segunda mitad, el AZ Alkmaar explotó los espacios y liquidó el encuentro con goles de Sven Mijnaps (67) y Peer Koopmeiners (73), dejando sin opciones al rival.

El equipo dirigido por Dick Schreuder logró descontar al minuto 82 con un tanto de Koki Ogawa, tras un tiro de esquina cobrado por Tjarron Chery, pero la reacción fue insuficiente.

Cierre contundente para sellar el título

Lejos de conformarse, el AZ Alkmaar amplió la ventaja en el tiempo añadido con anotaciones de Keet Smit (91) y Troy Parrott (95), firmando una goleada que reflejó su superioridad en la final.

Con este resultado, el AZ Alkmaar campeón reafirma su protagonismo en el torneo, mientras que el NEC Nimega mantiene su mala racha al perder su sexta final sin conseguir el título.

Mateo Chávez, mexicano campeón en Europa

Aunque no vio actividad en el partido decisivo, Mateo Chávez suma un logro importante en su carrera al formar parte del AZ Alkmaar campeón, consolidándose como uno de los futbolistas mexicanos en el fútbol europeo.

Para Chávez este es su primer título a nivel de clubes y el primero en Europa; su otro titulo lo consiguií con la selección de México en el 2025 y fue la Copa de Oro.

Historial: el Ajax sigue como el más ganador

Pese al título del AZ Alkmaar, el club más laureado en la historia de la Copa de Países Bajos sigue siendo el Ajax, con 20 campeonatos, muy por encima del resto de equipos.

El campeonato del AZ Alkmaar no solo rompe una sequía, sino que también lo devuelve a la conversación entre los clubes más competitivos del país.

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