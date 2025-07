Santiago Giménez no descarta que México levante la Copa del Mundo de 2026

La selección mexicana ha retomado paulatinamente su nivel. El conjunto dirigido por Javier Aguirre ha vuelto ha levantar trofeos en Concacaf. El objetivo principal sigue siendo hacer un buen papel en el Mundial de 2026. Santiago Giménez no descarta levantar el trofeo.

El delantero del AC Milan destacó el nivel mostrado por la selección mexicana. El Tri viene de ganar la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro 2025. Bajo estas circunstancias, el “Bebote” no ve tan descabellado que México logre quedarse con su primera Copa del Mundo.

“Tenemos una selección bastante competitiva, bastante sólida. Los últimos torneos los hemos ganado, la Copa Oro, la Nations League y la Copa Oro (2023). El Mundial estamos hablando de otro nivel, pero yo siempre quiero creer lo más grande y no me quiero poner límites. Vamos a darlo todo, pero ¿por qué no pensar en ser campeones del mundo? Pensar es gratis”, dijo el delantero azteca.

Desde el Mundial de México 1986, El Tri no ha logrado superar los octavos de final. En aquella ocasión, el conjunto azteca se metió entre los ocho mejores del torneo. Pero hasta ahora sigue siendo la mejor participación mexicana.

Confianza en Javier Aguirre

Después de procesos turbulentos con Gerardo Martino, Diego Cocca y Jaime Lozano, el banquillo azteca parece haber obtenido una estabilidad con Javier Aguirre al mando. Santiago Giménez reveló la confianza que mantienen sobre el “Vasco”.

“Javier Aguirre, en tan poco tiempo, le hemos agarrado mucho cariño. Es un sabio y tiene la experiencia suficiente para llevar a este grupo. Nos inspira y es alguien que ha llevado a México a lo alto”, dijo Giménez.

Desde julio de 2023, el “Vasco” comanda el banquillo de la selección mexicana. Javier Aguirre ha dirigido 15 partidos desde entonces y mantiene un balance de 11 victorias, 2 derrotas y 2 empates. El estratega mexicano le ha devuelto los títulos a El Tri con la Liga de Naciones de la Concacaf y la reciente Copa Oro.

