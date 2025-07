El Tata Martino aseguró que la hostilidad en México fue mediática y no de los aficionados

Gerardo Martino, extécnico de la selección de México, aseguró que los ataques y acusaciones que se realizaron en su contra por la eliminación en la primera fase del pasado Mundial de Qatar 2022, fueron a nivel mediático y no en el entorno de los aficionados con quienes no tuvo ningún conflicto.

Lo anterior fue señalado por el estratega argentino en entrevista exclusiva en el programa “Tiempo Extra” del periódico La Opinión, en donde responsabilizó al periodismo de generar un entorno tóxico contra su persona después de no poder lograr el objetivo de llevar a México al famoso quinto partido de una justa mundialista.

“Obviamente, a nadie le gusta escuchar determinadas cuestiones, incluso cuestiones que ya en el fútbol de hoy no tienen ningún tipo de valor, por lo demás no lo sufrí de la manera que la gente y sobre todo digo acá en Argentina o en Rosario se imaginaba porque no era lo que yo observaba en la calle”.

Gerardo Martino sí llegó a la CDMX y le dijeron de todo, 'Tata' terminó molesto: “Vos sos periodista”



En el Aeropuerto se escucha: 🗣

“Te aferraste a Funes Mori”

“Hubieras llevado a Santi”

“Solo fuiste a robar, Tata”



📹 @karlaramos91 pic.twitter.com/gLGjweZF29 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 4, 2022

Martino negó que haya sentido algún tipo de agresión o de sentirse como el enemigo público número uno de México, como lo manejaron algunos medios de comunicación y que eso lo pudo corroborar en varios momentos paseando en la ciudad de México, salvó aquel incidente incómodo a su llegada de Qatar en el aeropuerto internacional Benito Juárez.

“Porque en México podríamos haber continuado con nuestra vida habitual de andar por la ciudad sin ningún tipo de problema, es decir era todo muy mediático, evidentemente era muy mediático. Esto no tenía incidencia en la gente, aunque solía pasar en algún partido que jugáramos de local, pero la verdad que en el día a día no lo sufríamos, no lo vivíamos.

Y añadió que “De la misma manera no nos dábamos cuenta de que esto que mencionaban tanto sucedía en la vida cotidiana, entonces de alguna manera lo pudimos llevar adelante más allá de que nos hubiera gustado ser de recordado de una forma totalmente diferente, pero sabemos también que el fútbol es una cuestión de resultados y nosotros los resultados lamentablemente en la última etapa no los pudimos tener y bueno entonces evidentemente esto tiene una repercusión negativa respecto a lo que se pensaba lograr”.

Habría que hacer un análisis frío de la Copa Oro

Por otra parte, Gerardo Martino no quiso analizar muy a fondo la labor de Mauricio Pochettino en la pasada Copa Oro donde al final el seleccionado de Estados Unidos cayó con México y donde se podría suponer que el cuadro norteamericano debió ofrecer una mayor resistencia.

⚽️DURA LLEGADA DE TATA MARTINO A MÉXICO ⚽️

Este domingo, la afición mexicana increpó al entrenador de la Selección Mexicana, tras fracaso en #Qatar2022

"Solo veniste a robar Tata", reclaman a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

😱😱🤭 pic.twitter.com/FZTX1Lnkgh — Ecodiario Zacatecas (@Ecodiariozac) December 4, 2022

“Estados U. idos no fue con plantel completo y eso habría que verlo un poco para poder hacer un mejor análisis. Saber por qué los jugadores importantes no quisieron jugar la Copa Oro y eso a veces sucede porque hay algún problema porque los jugadores no quieren venir y prefieren tener vacaciones. Entonces eso no sería justo el análisis para Mauricio Pochettino”, concluyó.

Seguir leyendo:

– Memo Cantú despoja de culpabilidad al Tata Martino de la eliminación en Qatar 2022

– Gerardo Martino reveló el punto de quiebre de su paso por El Tri

– Gerardo Martino insinuó que en México se crean falsas expectativas de acuerdo a su nivel