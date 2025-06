Memo Cantú despoja de culpabilidad al Tata Martino de la eliminación en Qatar 2022

Guillermo Cantú, expresidente de la Comisión de Selecciones Nacionales en los procesos mundialistas de Alemania 2006 y de Qatar 2022, aseguró que el técnico Gerardo Martino no fue el culpable de la eliminación de la selección de México en la justa universal de hace tres años en el Oriente Medio.

En entrevista para el programa Tiempo Extra de La Opinión, Cantú expuso que:” Si nosotros queremos aspirar a ser campeones del mundo consistentemente o pelear por un campeonato del mundo consistentemente creo que una de las cosas que deberíamos de estar procurando es que tuviéramos más jugadores jóvenes jugando en los cinco mejores clubes del mundo.

Todo mundo culpa al Tata Martino de la eliminación y creo que hizo lo correcto, porque al final nos vamos eliminados de la primera ronda por una tarjeta, entonces creo que se debió seguir adelante y considero que Martino jugaría de la misma manera como lo hizo México en el pasado Mundial”, destacó el exdirectivo del Tricolor.

Cantú destacó que: “Creo que con eso tendríamos cada vez más argumentos, porque no es lo mismo jugar un mundial cada cuatro años que jugar una Champions cada año y llegar a instancias importantes. Ese bagaje no quiere decir que te descarta por completo, pero reduce tus posibilidades, ¿no? Reduce tu probabilidad de éxito”.

“Pero nada más por el hecho es un factor que hay que tomar en cuenta. Y si ves la estadística de los últimos cinco, seis u ocho mundiales. El top ocho del mundial tienen un número importante de estos jugadores que estoy mencionando”, precisó.

Retribuir a 120 millones de aficionados



Cantú también dijo que antes de pensar en retribuir todo el apoyo incondicional a los 120 millones de aficionados, se debería pensar en retribuir a uno mismo: “Yo creo que es que esto que llamas de retribuirle con resultados, al primero que hay que retribuirle es a uno mismo, porque esa es tu manera de competir”.

“Creo que es parte de lo que nos corresponde educar hacia dentro, porque no puede estar cargando con 120 o 125 millones de personas sobre el hombro. O sea, al final tú juegas fútbol eh tratas de lograr cosas, primero para ti, para tu familia, para los tuyos y como consecuencia acaba siendo una gran felicidad para una afición que coincido contigo que es espectacular su apoyo”, dijo.

El Tata tuvo razón en llevar Raúl Jiménez



Guillermo Cantú también se dio tiempo para asegurar que en el caso de Raúl Jiménez con el momento que vive actualmente, demuestra claramente que el Tata Martino no se equivocó en decidir llevarlo para que se recuperara en el Mundial en lugar de Santiago Giménez.

“Voy a hacer público este asunto porque me acuerdo cuando hicieron muchos pedazos a Martino por haber llevado a Raúl en el pasado Mundial cuando todos decían que no debía llevarlo. Él dio tiempo para esperarlo a que se recuperara y sé que con esto que digo me van a criticar, pero me vale un pepino, creo que Raúl siempre demostró que era un delantero top”.

“Raúl Jiménez es un tipo que te puede cambiar un partido y que cuando se enchufa cuidado, por eso creo que el Tata tomó la decisión más correcta“, dijo Memo Cantú como colofón de la charla.

Seguir leyendo:

– México recibe millonaria multa de la FIFA por grito homofóbico vs. Estados Unidos

– “Me indigna que lo calumnien”: Exdirectivo del Tri defiende al Tata Martino de las críticas de los seleccionados

– Christian Martinoli revive la crisis de México en el Mundial de Qatar 2022