“Me indigna que lo calumnien”: Exdirectivo del Tri defiende al Tata Martino de las críticas de los seleccionados

Guillermo Cantú, exjugador de la Liga MX, quien tras su retiro ha ocupado cargos directivos en la Federación Mexicana de Futbol, como director de selecciones nacionales, secretario general de la Femexfut y director general del mismo organismo, dio un paso al frente para defender a Gerardo Martino ante las críticas que ha recibido recientemente de seleccionados del Tri como Hirving Lozano y Edson Álvarez, quienes criticaron la gestión del argentino en el banquillo del combinado nacional.

“Me molesta tanto como te molesta a ti o a cualquiera cuando alguien dice alguna mentira o cuando no dice la verdad como es porque estamos todos y tenemos ese ideal, nos indigna el que alguien con una mano en la cintura pueda calumniar a otro, sin ninguna prueba y sin ningún sustento, me indigna tanto como a ti o como cualquier otro”, dijo en entrevista para ESPN.

El directivo que fue parte del comité que eligió a Martino como seleccionador mexicano, también comentó que las críticas están fuera de lugar, ya que lo que Álvarez y Lozano mencionaron fue haciendo referencia a varios años atrás, aludiendo a que en el momento en que debieron alzar la voz no lo hicieron.

“Las cosas se tienen que hablar de frente y en su momento. Es así porque si no entonces pareciera que es una tendencia y se puede malinterpretar como creo que sea malinterpretado. Se ha interpretado de acuerdo a lo que se dijo, el tema de la honorabilidad. Para mí se me hace una tontería, yo no la pongo en duda, porque si era tan evidente y hoy ya no tenemos la evidencia cercana, se nos ocurre cuestionar la honorabilidad, me parece una tontería. En mi experiencia con Martino fue más que honorable y lo digo por experiencia y no por otra cosa. Te puedo mencionar dos o tres eventos con él, específicamente de honorabilidad que no tengo más que palabras de aprecio para Martino”, acotó.

Finalmente, el exdirectivo dijo que nunca vio nada como lo que mencionan los exjugadores, sino todo lo contrario, ya que él consideraba que Martino era una persona accesible y abierto.

“Se han hablado cosas que yo no vi y yo no viví con el Tata Martino, el tema disciplinario creo que es importante porque eso marca el tono de una gestión y para mí es lo importante, en mi experiencia, la verdad en lo que me tocó ver a mí, era una persona que era muy accesible y muy abierto”, sentenció.

¿Qué dijeron Chucky y Edson sobre el Tata Martino?

Hirving Lozano criticó tanto su forma de dirigir como su relación con los jugadores, en particular con él, ya que declaró que no había química, lo cual desembocó en la eliminación del equipo en la fase de grupos del mundial y en que el DT saliera del equipo posteriormente.

“Con Tata, no había ninguna conexión; el modo de manejar a la Selección, para mí, no lo vi muy bien y ahí están los resultados”, expresó el Chucky hace unos meses.

Por otra parte, Edson Álvarez cuestionó la decisión de su DT de dejarlo fuera del partido contra Argentina en el Mundial de Qatar, enfatizando que tenía una buena relación con él y que de la noche a la mañana lo dejó en la banca sin darle explicaciones.

“En el partido contra Polonia, hasta iba todo bien, la relación con él era la de siempre. Llega el juego contra Argentina y haz de cuenta que yo era un extraño, como si nunca me hubiera visto jugar, no inicié y no jugué”, aseguró “El Machín”.

Luego de esto, Gerardo Martino solo guardó silencio, ya que no quiso alargar la polémica, así que prefirió no responder a los ataques y segur concentrado en su equipo actual, el Inter Miami.

Sigue leyendo:

· Edson Álvarez reveló intimidades de su relación con Gerardo Martino durante el Mundial de Qatar 2022

· Hirving Lozano habla fuerte sobre el paso del Tata Martino por la selección mexicana

· Norberto Scoponi defiende a Gerardo Martino tras las críticas de Edson Álvarez y explica por qué no jugó “El Machín” contra Argentina