Norberto Scoponi, ex auxiliar del “Tata” Martino critica el polvo que levantó en la Selección de México, el comentario de un humorista

Uno de los personajes que podrían darle certeza o aclarar toda la serie de criticas que se generaron en contra del ex técnico de la Selección de México Gerardo Martino es sin duda su compatriota Norberto Scoponi, quien formó parte del cuerpo técnico del combinado azteca en el pasado proceso mundialista y quien al respecto expuso que: “No entiendo que se arme tanta polémica por lo que haya dicho un cómico”, destacó.

En entrevista con el periódico Récord, Scoponi expuso claramente con respecto a la grave acusación que hizo un conductor de televisión contra Gerardo Martino de haber vendido el partido por no utilizar en el juego contra Argentina en el mundial de Qatar 2022 al defensa Edson Álvarez lo siguiente.

“Eso lo dice cualquier ignorante que no sabe de fútbol y que hace cualquier cosa, la gente que sabe de fútbol sabe que no va a pasar nunca y no va a pasar, porque si soy persona pública y digo eso es porque va a pasar eso, pero es algo deshonesto de esta persona”, dijo.

Inclusive Norberto Scoponi destacó que: “Es válido, los que viven del periodismo deben ser serios, pero no creo que lo que diga un humorista sea válido”, destacó.

El ex asistente de Martino también expuso con respecto a las críticas que realizaron los jugadores del Tricolor, Edson Álvarez, Andrés Guardado e Hirving “Chucky” Lozano, que tanto Martino como él mismo, no dirán algo que avive la polémica: “Él (Martino) no va a decir nada, ni va a pensar nada, es lo mismo que pienso yo. Es tarde para pensar en lo que paso y descifrar ahora. Pasó mucho tiempo, las cosas se hablan en el momento y se corrigen en el momento”, precisó.

También agregó que: “Si hay algo que corregir o algo que reclamar, ahora no es momento, lo que se hizo, se hizo. Lo que paso, ya fue, cada uno tiene que ser consciente de lo que hizo o lo que dejo de hacer, cada uno tiene que hacer su propia autocritica para seguir creciendo y sino no hay autocritica para seguir creciendo, pues esta mal”, aseguró.

A Scoponi se le inquirió respecto a que si algún jugador de la selección de México le reclamó algo al ex técnico de la oncena azteca y el apodado “Gringo” respondió que: “Nadie le reclamo algo, siempre se habló abiertamente con los jugadores, se buscaba siempre lo mejor. Lo que digan muy al tanto no estoy, tampoco me interesa mucho y después de tanto tiempo, creo que cualquier reclamo está fuera de lugar”, destacó.

En la charla también se le cuestionó las causas de porqué no jugó Edson Álvarez y cuya decisión del “Tata” Martino ha generado toda esta polémica y respondió que: “Es fácil, cada uno tiene su postura y su forma de pensar y ver el partido, quizá ustedes lo hubieran puesto si hubieran dirigido, en ese momento quizá Martino vio la posibilidad de ponerlo y no lo hizo. Martino tenía que dirigir un equipo de fútbol y esa fue su decisión”, comentó.

Scoponi también se refirió a las críticas y cuestionamientos a destiempo que han empezado a surgir sobre el proceso de selección mexicana, en donde fue parte del cuerpo técnico.

Norberto Scoponi salió en defensa de su compatriota Gerardo Martino por las críticas que vertieron algunos seleccionados de México. Foto: Reneé Pérez/Agencia Reforma.

“Lo que dice cada uno se queda en su conciencia, de lo que hace y no hace. Cada uno sabe lo que hizo, Todo queda en la conciencia de cada uno. De lo que se hable, cada uno se hará cargo de sus propias palabras y no diré algo que no me corresponde”, resaltó.

Finalmente dijo sobre los comentarios de Hirving “Chucky” Lozano, de que el “Tata” Martino los trataba como niños chiquitosc: “La disciplina en el futbol es muy importante, si no tienes disciplina jugando en Europa, pues no puedes sobresalir y creo que te tratan como cada uno es, pero creo que siempre debe haber límites en todo lo que haces”, finalizó.

