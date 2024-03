“Tata” Martino reaccionó a las palabras de “Chucky” Lozano y Edson Álvarez de su paso por El Tri

El director técnico argentino del Inter Miami, Gerardo “Tata” Martino, no pudo evitar reaccionar al ser consultado por las recientes declaraciones realizadas por Hirving “Chucky” Lozano y Edson Álvarez sobre lo que fue el paso del estratega sudamericano por la Selección de México.

Con un tajante “sin comentarios” zanjó Gerardo Martino la pregunta que le hicieron este viernes en la rueda de prensa posterior al entrenamiento que llevó a cabo el Inter Miami que se prepara para enfrentar este sábado al New York Red Bulls por la Major League Soccer.

Aunque evitó hacer comentarios sobre las declaraciones de los jugadores mexicanos al experimentado estratega le cambió el semblante cuando fue consultado por las palabras de ambos jugadores que cuestionaron lo que fue su ciclo con El Tri en el que se vivió la peor actuación en una Copa del Mundo.

El seleccionador de México, el argentino Gerardo Martino, permanece en la banca antes de un partido amistoso contra Ecuador en Chicago celebrado el 5 de junio de 2022. Crédito: Jon Durr | AP

Gerardo Martino asumió las riendas del combinado azteca entre el 2019 y el 2022 luego del fracaso protagonizado en Qatar 2022 en donde El Tri quedó eliminado en la fase de grupos, instancia en la que se enfrentó ante la Selección de Argentina, un partido que no dejó muy buenas sensaciones.

Más allá de esa derrota ante la Albiceleste (2-0), que a la postre se terminó coronando campeón, El Tri sumó un empate sin goles ante Polonia y una victoria sobre Arabia Saudita (1-2) que no fue suficiente para acceder a la siguiente instancia del Mundial, algo que no ocurría desde hace 44 años.

En la previa al partido de la Selección de México ante Panamá por las semifinales de la Nations League de la Concacaf, que terminó con una clara victoria azteca (0-3) se revivieron aquellos momentos de la etapa del “Tata” al frente del equipo con las declaraciones de “Chucky” Lozano y Edson Álvarez.

El entrenador Gerardo “Tata” Martino conversando con Hirving “Chucky” Lozano durante un entrenamiento de la Selección de México durante su participación en el Mundial de Qatar 2022. Crédito: Moises Castillo | AP

¿Qué dijeron los jugadores de México sobre Gerardo Martino?

En su momento fue duramente criticado por lo que fue el desempeño de México en el Mundial Qatar 2022 pero recientemente Hirving “Chucky” Lozano recordó lo que fue el paso de Gerardo Martino por la selección en donde no llegó a conectar de buena forma con un grupo de jugadores, entre ellos el delantero del PSV Eindhoven.

“Nunca hubo una buena conexión con él y los jugadores, tanto así que nos trataban como niños chiquitos y manejar así al grupo creo que fue un error muy grande. Para mí hubo decisiones de su parte que no fueron las correctas y el Mundial fue la gota que derramó el vaso”, sentenció “Chucky” Lozano.

Por su parte, Edson Álvarez, recordó que si bien en algún momento tuvo una buena relación con el entrenador argentino, una vez que comenzó la Copa del Mundo las cosas cambiaron drásticamente.

“Cuando llega el Mundial no me sentía un titular, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar. Hasta el partido con Polonia todo iba bien con él, la relación como siempre. Llega el partido de Argentina y haz de cuenta que yo para él fui un desconocido, alguien extraño, como si nunca me hubiera visto jugar”, comentó el jugador del West Ham de la Premier League.

