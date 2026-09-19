Mateo Chávez conquista a los Países Bajos con un espectacular premio al mejor gol del mes

El talento mexicano sigue traspasando fronteras en el viejo continente y esta vez fue Mateo Chávez, quien se encargó de poner el nombre de su país muy en alto sobre las canchas de los Países Bajos, reafirmando el gran momento que le permitió ser uno de los convocados en el pasado Mundial.

El exjugador de las Chivas de Guadalajara recibió un merecido reconocimiento por parte del AZ Alkmaar al llevarse de forma indiscutible el trofeo al mejor gol del mes de agosto tras una votación masiva de los aficionados.

? Mateo is our Goal of the Month winner!



? Our fans have voted Mateo Chávez’s 4-1 goal against Go Ahead Eagles as the Goal of the Month for August. Watch the full interview on our website: https://t.co/2G6EtkdQ4B#AZAlkmaar #SomosMexico #TheFutureIsOurs pic.twitter.com/3lfzOHVfJQ — AZ (@AZAlkmaar) September 18, 2026

La anotación galardonada fue una auténtica pintura que sirvió para coronar el triunfo de su equipo por cinco goles a dos frente a la escuadra del Go Ahead Eagles. El canterano rojiblanco se acomodó el esférico y prendió la pelota con un zurdazo descomunal desde el límite del área grande, colocando el balón justo en el ángulo superior, donde el guardameta rival simplemente sirvió como un espectador más de la jugada.

Tras enterarse de la gran noticia, el carrilero azteca no ocultó su enorme sorpresa y aprovechó las cámaras del club neerlandés para agradecer de todo corazón a la fanaticada mexicana por no dejarlo solo y abarrotar las redes con mensajes de felicitació

La tremenda regularidad que arrastra el juvenil en territorio europeo le sirvió como el boleto directo para saltar al nido nacional en este cierre de año y la continuidad del exjugador de Chivas en el pasado mundialista.

??? ¡MATEO CHÁVEZ YA DEJA HUELLA EN PAÍSES BAJOS!



El golazo del mexicano ante Go Ahead Eagles fue elegido como el mejor del AZ Alkmaar durante agosto. ??

Tras recibir el reconocimiento, Mateo no tardó en mandar un mensaje de agradecimiento a quienes lo apoyan desde México,? pic.twitter.com/dCOtQN6zUG — Claro Sports (@ClaroSports) September 18, 2026

Rafael Márquez tomó muy en cuenta el gran momento que vive el futbolista y lo incluyó de inmediato en su primera lista oficial de convocados al frente de la Selección de México. Con este gran cartel en la espalda, el defensor se perfila como una de las piezas fundamentales para encarar la atractiva gira de compromisos de preparación que sostendrá el cuadro tricolor durante los meses de septiembre y octubre.

Seguir leyendo:

– “Tilón” Chávez derrama lágrimas tras la convocatoria de su hijo Mateo al Mundial 2026

– Mexicano Mateo Chávez se corona con el AZ Alkmaar en la Copa de Países Bajos

– Mexicano Mateo Chávez debuta en Europa con un golazo que le dio el triunfo al AZ Alkmaar











