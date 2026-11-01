El Real Madrid mantiene su cacería contra el Barcelona y el Atlético Madrid tras triunfo en El Sardinero

Jude Bellingham alcanzó los 50 goles con el Real Madrid y Yan Diomande volvió a destacar con una potente definición en la victoria 0-3 frente al Racing de Santander. El conjunto blanco consiguió los tres puntos en El Sardinero, un estadio donde el equipo local todavía no había perdido esta temporada, y prolongó a seis su racha de triunfos consecutivos.

El resultado también permitió a los dirigidos por el conjunto madrileño dar continuidad a la victoria conseguida ante el Barcelona. Con el campeonato en disputa, el Real Madrid cumplió con su objetivo en Santander y evitó ceder terreno frente a sus principales perseguidores, entre ellos el propio equipo azulgrana y el Atlético de Madrid.

Kylian Mbappé abrió el marcador desde el punto penalti, Bellingham amplió la ventaja y Diomande sentenció antes del descanso. El Racing intentó reaccionar en la segunda mitad, pero no consiguió modificar el resultado.

Bellingham celebra una marca especial

El segundo tanto del encuentro tuvo un significado particular para el futbolista inglés. Con esa anotación, Bellingham llegó a 50 goles con la camiseta del Real Madrid y entró en el grupo de los 50 máximos artilleros históricos del club, según los registros de Transfermarkt.

“Es muy especial llegar a los 50 goles con el Real Madrid. No solo para mí y mis sueños, sino también para el equipo. Es muy importante que todos los jugadores marquen goles y marquen la diferencia en los partidos. Algunas veces será Mbappé, Vini Jr., Arda Güler o yo, pero lo importante es que todos ayuden al equipo. Eso es lo más importante”, declaró a Real Madrid TV.

El inglés todavía tiene por delante a jugadores como Isco, con 53 tantos; Jorge Valdano, con 56; Luís Figo, con 58; Marco Asensio, con 61, y Ruud van Nistelrooy, con 64.

Bellingham también elogió a Diomande, autor del tercer gol. “Increíble. No sabía que podía tirar así, pero es muy bueno. El gol contra el Leipzig también fue buenísimo. Es un jugador especial y estamos muy contentos de tenerlo en nuestra plantilla”, comentó.

DIOMANDE IS ON FIRE! WHAT A GOAL! ?? pic.twitter.com/sIRFh84Ggv — ESPN FC (@ESPNFC) November 1, 2026

Sobre la sexta victoria consecutiva, el mediocampista restó importancia a la estadística y señaló que el equipo ya piensa en sus próximos compromisos ante el Atenas y el Valencia.

Tres goles en una primera mitad dominante

El Real Madrid tomó el control desde el comienzo y generó peligro con remates de Arda Güler y Bellingham. Pasado el minuto diez, el árbitro José Luis Munuera señaló un penalti por un derribo de Prati sobre Mbappé. La decisión fue polémica, pero el francés convirtió el lanzamiento para establecer el 0-1.

El Racing adelantó sus líneas en busca del empate y dejó espacios que los visitantes aprovecharon. Güler filtró un pase para Bellingham, quien superó la salida de Agirrezabala con un recorte y definió con el arco vacío. Poco después, Álvaro Mantilla, capitán del conjunto local, tuvo que abandonar el campo por una lesión de rodilla.

Antes del descanso, Diomande aprovechó un rebote después de un saque de esquina y conectó un potente disparo desde la frontal para establecer el 0-3.

El Racing intentó reaccionar en el segundo tiempo y consiguió acercarse al área madridista. Mbappé estuvo cerca de marcar el cuarto, pero su remate terminó en el poste izquierdo, aunque la jugada fue invalidada por fuera de juego.

Los locales también tuvieron una oportunidad desde el punto penalti tras una mano de Aurélien Tchouaméni. Sin embargo, el VAR llamó al árbitro para revisar la acción y Munuera anuló su decisión al considerar que el balón había tocado primero el pie del jugador francés.

El marcador no volvió a moverse. Bellingham destacó además la importancia de terminar el partido sin recibir goles y atribuyó ese resultado al trabajo colectivo, con especial reconocimiento para los defensores y los porteros Thibaut Courtois y Andriy Lunin.

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