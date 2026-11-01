Chivas con doblete de Santi Sandoval golea al Atlante para seguir peleando por la cima

El Guadalajara de Gabriel Milito dio un golpe de autoridad sobre la mesa del balompié nacional al vencer con una feria de goles 4-2 al Atlante en la cancha del Estadio Akron, donde la escuadra rojiblanca funcionó como una auténtica máquina aceitada en la Perla Tapatía, guiada por la magia pura del canterano Santiago Sandoval.

El canterano se destapó con un doblete espectacular que desató la locura en la tribuna. Con este vibrante resultado positivo en la Jornada 15, el chiverío escaló directamente al liderato de la competencia tras alcanzar la línea de las 29 unidades, lo que le permite seguir la lucha codo con codo por el liderato con América, Atlas y Cruz Azul.

?? ¡DOBLETE DE SANTIAGO SANDOVAL Y CHIVAS YA GOLEA AL ATLANTE!



?? Efraín Álvarez mandó un gran centro al área y Santiago Sandoval se anticipó a la defensa para conectar un cabezazo y mandar el balón al fondo de las redes.



??? Chivas 3-0 Atlante ?



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La algarabía total de la fanaticada en las tribunas de Zapopan contrastó de forma estrepitosa con el monumental y hostil abucheo que la exigente grada le propinó al timonel Miguel Herrera. El polémico estratega vivió un auténtico calvario en su regreso al coloso de las Chivas, dejando en claro que la afición tapatía no olvida las viejas afrentas del pasado.

Los trapos sucios se lavaron en casa y la presión del respetable terminó por congelar las ideas de un cuadro visitante que terminó pidiendo la hora ante el incesante agobio local, dejando muy mal parados a los aulgranas que de un momento a otro parecieron no tener argumentos para meter las manos.

?? ¡ATLANTE DESCUENTA ANTE CHIVAS!



??? Martín Sarrafiore aprovechó un descuido de la defensa rojiblanca y mandó el balón al fondo de las redes.



??? Chivas 3-1 Atlante ?



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Este brillante triunfo en el Apertura 2026 sirve como un bálsamo purificador que sana por completo las profundas heridas sufridas en pasadas liguillas frente a la escuadra del Cruz Azul, sobre todo en 2025 cuando el que fue una de sus máximas figuras, como el Chicharito Hernández, falló un penalti en forma dramática que sigue pesando en los recuerdos de la afición rojiblanca.

?? ¡GOLAZO DE DANI AGUIRRE Y HASTA SACÓ LOS PASOS PROHIBIDOS!



?? El jugador de Chivas sacó un gran disparo para aumentar la ventaja del Rebaño ante Atlante.



?? ¡Y la celebración estuvo a la altura del gol! Aguirre se puso a bailar y desató la fiesta rojiblanca. ??? pic.twitter.com/I2IfsqbxqV — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) November 1, 2026

Bajo la batuta estratégica del timonel argentino, la oncena rojiblanca demuestra una madurez táctica notable en el terreno de juego que hace soñar legítimamente a toda su gente con la ansiada corona. Atrás quedaron las imprecisiones y las dudas del arranque, pues este vestidor ya cerró filas y camina con paso firme y decidido hacia el campeonato.

La parte alta de la tabla general arde con intensidad y obliga al chiverío a mantener el acelerador a fondo, pues la competencia no da tregua en esta fase definitiva del torneo. La plantilla tapatía sabe perfectamente que un descuido en el cierre de la campaña regular podría costar la ventaja de la localía en la fiesta grande del balompié mexicano.

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