El enojo de Hugo Sánchez en ESPN tras el golazo de Miguel Borja con el América

Quejarse amargamente de la falta de reconocimiento en el aporte de todas las chilenas que no solo impresionaron en el fútbol mexicano, sino a nivel internacional, fue la reacción inmediata de Hugo Sánchez a los halagos que recibió el colombiano Miguel Borja por su golazo contra las Chivas.

El exastro de los Pumas de la UNAM y del Real Madrid mostró su inconformidad en el segmento que tiene como analista en la cadena ESPN, donde reconoció la pintura de gol que se mandó el delantero americanista.

"NINGUNO FUE CAPAZ DE DECIR, NOS HIZO RECORDAR A HUGO SÁNCHEZ" ?



El Pentapichichi mostró su molestia porque nunca recuerdan su gran estilo para anotar goles, al momento que otro jugador lo réplica.



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Sin embargo, el “Macho” estalló porque sus compañeros de mesa compararon la jugada con otras figuras internacionales, pero en ningún momento se dignaron a mencionar a la máxima leyenda mexicana de este remate.

Hugo Sánchez, al notar este claro desaire, reaccionó con una molestia evidente en el programa Fútbol Picante tras quedar borrado de la lista de los jugadores que maravillaron al mundo con esta clase de acrobacias.

El “Pentapichichi” recordó que él patentó ese sello, como en aquel inolvidable partido del 10 de abril de 1988 contra el Logroñés, una obra de arte que le dio la vuelta al planeta entero.

También trajo a la memoria aquellas chilenas del 27 de enero de 1980 y la del partido de vuelta de esa misma temporada, el 15 de junio de 1980, clavadas ni más ni menos que al portero argentino del Atlante, Ricardo La Volpe.

"ESTA CHILENA TE LA FIRMA HUGO SÁNCHEZ" ??@RaoulPolloOrtiz y @calaco99 sobre el primer gol de Miguel Borja en el Clásico Nacional, aunque Pollo señala que al colombiano se le podría medir por esta anotación y critica a Henry



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Ese par de golazos contra el “Bigotón” terminaron generando un antagonismo y un pique personal bastante sabroso entre ambos personajes, una rivalidad que sigue completamente vigente desde hace ya 46 años.

En México no cuidan a sus leyendas

“Desde que metió ese gol, periodistas, narradores y comentaristas, ninguno fue capaz de decir: ‘Nos hizo recordar a Hugo Sánchez, al estilo Hugo Sánchez’“, mencionó el exgoleador con el orgullo herido.

Asimismo, la leyenda mexicana destacó que en nuestro país no mantienen vivo su legado, a diferencia de lo que pasa en otros rincones del mundo donde sí respetan a sus monstruos históricos de las canchas.

"Hay goles al estilo maradoniano, pero ninguno a lo Hugo Sánchez" ?? ?



Al 'Pentapichichi' no le gustó que no lo recordaran por sus icónicos goles de chilena ? pic.twitter.com/KdlYdEgn8d — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 22, 2026

Puso como ejemplo a Argentina, donde cada vez que un jugador marca un gol que recuerda a uno hecho por Diego Armando Maradona, los medios no dudan en mencionarlo para reconocer de inmediato su aporte al fútbol.

“Cuando hacen un gol así, parecido a los míos, parece que les sale espuma de la boca o sangre al decir: ‘Ah, mira, nos hizo recordar a Hugo Sánchez’. Y me da un poco de tristeza”, concluyó el “Pentapichichi”.

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