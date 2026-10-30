El Bayern Múnich decide “aislar” a Vincent Kompany del fútbol mientras se recupera

El Bayern Múnich estableció que Vincent Kompany permanezca alejado de las actividades deportivas del equipo durante su recuperación médica, incluso después de recibir el alta hospitalaria. El entrenador belga, que sufrió un desvanecimiento la semana pasada y fue ingresado en un hospital, tampoco participa en los preparativos para el clásico de este sábado frente al Borussia Dortmund por la Bundesliga.

La decisión busca que el técnico pueda recuperarse sin las exigencias de su trabajo habitual. Aaron Danks, segundo entrenador del conjunto bávaro, confirmó este viernes que el cuerpo técnico recibió instrucciones expresas de evitar conversaciones futbolísticas con Kompany, quien actualmente permanece en su domicilio.

Danks on whether he's had football conversations with Vincent Kompany after he was discharged from hospital: "No, no, absolutely not. Absolutely not. We're taking it very seriously. I'm under strict instructions from Max and Christoph to not engage in those conversations and not? pic.twitter.com/9gYffr0xYr — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 30, 2026

“No hablamos con él de futbol. Hemos recibido instrucciones claras al respecto”, explicó Danks. “Necesita recuperarse y pasar tiempo con su familia. No queremos involucrarlo, para que pueda estar al cien por cien cuando regrese”.

La ausencia del entrenador se produce en una semana importante para el Bayern, que debe afrontar uno de los partidos más relevantes de su calendario en Alemania. El equipo recibirá al Borussia Dortmund este sábado, en un enfrentamiento conocido como Klassiker, mientras continúa trabajando bajo la dirección de sus asistentes.

2?? | Was bedeutet das Topspiel gegen den BVB?



"Das ist ein großes Spiel, das auf der ganzen Welt beobachtet wird. Wir konzentrieren uns heute nochmal auf die Taktik und wollen, dass alle Spieler zeigen, was sie können. Es wird keine großen Veränderungen geben, wir sind bereit? pic.twitter.com/6F47qku1R1 — FC Bayern München (@FCBayern) October 30, 2026

El cuerpo técnico mantiene la preparación para enfrentar al Dortmund

Danks estuvo al frente del equipo el miércoles, cuando el Bayern consiguió una contundente victoria por 6-1 ante el FC Magdeburg en la Copa de Alemania. El resultado permitió al conjunto muniqués avanzar en la competición, aunque la atención también estuvo centrada en la evolución médica de Kompany.

El asistente aseguró que la planificación del partido contra el Dortmund no sufrió modificaciones importantes por la ausencia del entrenador principal. También defendió la capacidad del grupo de colaboradores para asumir las responsabilidades durante este periodo.

Danks explicó que los integrantes del cuerpo técnico no son simplemente versiones reducidas de Kompany, sino profesionales con habilidades diferentes que se complementan para trabajar de manera coordinada. La estructura de trabajo permite mantener las actividades del equipo mientras el técnico permanece apartado.

Para el encuentro del sábado, además, existe la posibilidad de que Harry Kane vuelva a estar disponible para jugar. El delantero inglés llega después de haber recibido el Balón de Oro el pasado lunes.

Was ist euer Plan für heute? ?? pic.twitter.com/QNLJsYw9H2 — FC Bayern München (@FCBayern) October 30, 2026

La situación médica de Kompany fue explicada el miércoles por Max Eberl, integrante de la directiva del Bayern y responsable del área deportiva. En declaraciones a la cadena alemana ARD, señaló que el entrenador recibió tratamiento por una irritación meníngea, una inflamación del tejido que recubre el cerebro y la médula espinal.

El problema de salud se produjo después de que el técnico también atravesara una infección viral y una lesión de cadera. Estos antecedentes se sumaron al episodio de desvanecimiento que motivó su hospitalización durante la semana pasada.

Aunque ya recibió el alta médica, el Bayern mantiene la decisión de proteger su recuperación y evitar que se involucre en cuestiones relacionadas con el fútbol antes de su regreso. Por ahora, Danks y los demás integrantes del cuerpo técnico continuarán al frente de las tareas deportivas, con el clásico ante el Borussia Dortmund como próximo compromiso.

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