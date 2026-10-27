Kylian Mbappé está envuelto en polémicas con China por un meme

Kylian Mbappé está envuelto en polémicas por un meme de internet. El rostro de Kylian Mbappé fue puesto en una imagen de Mao Zedong. Mbappé reconoció que era un meme que usaba habitualmente con sus amigos. Esto no fue bien visto en China. Mbappé tuvo que pedir disculpas.

En una entrevista con The Bridge, Kylian Mbappé fue cuestionado sobre cómo sobrelleva que en las redes sociales se generes muchos memes con su imagen. El delantero del Real Madrid reconoció que no tenía problema con ello y reveló que uno de los que más usaba era uno en el que lucía como Mao Zedong.

“Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”, dijo Mbappé.

Here’s is the video pic.twitter.com/03tl6v2bTz — MESSIAH THA II? (@07messiah) October 27, 2026

Estas declaraciones tuvieron grandes repercusiones. El clip se viralizó en las redes sociales chinas como Weibo. La reacción de Mbappé causó molestia entre los usuarios.

De hecho, marcas como Dongpeng y Mengniu habrían roto relaciones con Kylian Mbappé y, por ende, sus contratos publicitarios. Además, la transmisión de LaLiga en China se vio afectada por decisiones estatales.

Las disculpas de Mbappé

Las repercusiones de su clip han obligado a Kylian Mbappé a compartir un comunicado en sus redes sociales. El delantero del Real Madrid pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos por sus declaraciones.

“Pido disculpas a todos los que mis palabras hayan molestado. Esa no era en absoluto mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo siento sinceramente”, dice parte del comunicado expuesto por Mbappé.

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