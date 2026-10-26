Harry Kane hace historia como el primer inglés en ganar el Balón de Oro en 25 años

Harry Kane se convirtió en el sexto futbolista inglés en conquistar el Balón de Oro y puso fin a una espera de 25 años para su país. El delantero del Bayern Múnich y de la selección inglesa recibió el galardón en Londres, donde fue reconocido por una temporada 2025-2026 en la que acumuló 73 goles y ocho asistencias entre sus compromisos con el club y el combinado nacional.

La última vez que un jugador inglés había ganado el premio fue en 2001, cuando Michael Owen se impuso en la votación. El reconocimiento a Kane devuelve a Inglaterra a lo más alto de una distinción individual que llevaba más de dos décadas sin quedar en manos de uno de sus representantes.

Las cifras del delantero respaldan su distinción. Su producción ofensiva durante la campaña solo encuentra una referencia comparable en la temporada 2021-2022 de Lionel Messi, cuando el argentino anotó 91 goles. Kane, por su parte, combinó su rendimiento en Alemania con sus actuaciones internacionales para cerrar el curso con 73 tantos y ocho pases de gol.

El atacante también consiguió la Bota de Oro europea gracias a los 36 goles que marcó en la Bundesliga. Su contribución resultó importante para que el Bayern de Múnich conquistara su segundo título consecutivo en el campeonato alemán.

Kane brilla y Alexia Putellas recupera el trono

El rendimiento del delantero no se limitó al fútbol de clubes. Con la selección inglesa, Kane anotó seis goles en el Mundial, uno menos que Jude Bellingham, máximo goleador inglés del torneo. Entre sus anotaciones destacaron las conseguidas frente a República del Congo y México, que ayudaron al equipo a avanzar de fase.

El reconocimiento individual llegó acompañado de otro premio para el atacante. Kane ganó su segundo trofeo Gerd Müller, aunque esta vez lo hizo en solitario, después de la edición de 2024, que compartió con Kylian Mbappé. Con ello, sucedió en el palmarés a Viktor Gyökeres, ganador anterior del galardón.

La ceremonia también dejó un nuevo capítulo en la trayectoria de Alexia Putellas. La futbolista española del London City Lionesses conquistó su tercer Balón de Oro, después de los obtenidos en 2021 y 2022. Su victoria interrumpió la racha de Aitana Bonmatí, quien había ganado las tres ediciones anteriores.

Putellas regresó a la cima después de una temporada en la que una lesión la había dejado fuera de la terna en la edición anterior. Durante el curso reconocido, registró 20 goles y 14 asistencias. Antes de incorporarse al London City Lionesses, ganó con el Barcelona la Liga, la Copa de la Reina y la Supercopa, además de la Champions League, cuya final las azulgranas ganaron frente al Olympique de Lyon.

Con la selección española, también participó en la conquista de la Liga de Naciones. En el plano individual, fue elegida mejor jugadora de Europa por la UEFA, formó parte del once ideal de la Champions League y recibió el reconocimiento a la mejor futbolista de la Liga de Naciones.

ALEXIA PUTELLAS! SHE DID IT! She is our 2026 Ballon d'Or winner!#ballondor pic.twitter.com/hctM4DvwuB — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

El tercer premio de Putellas elevó a seis el número de Balones de Oro ganados por futbolistas españoles. Desde que comenzó a entregarse la distinción femenina en 2018, solo cuatro jugadoras han logrado conquistarla: Putellas, Bonmatí, Ada Hegerberg y Megan Rapinoe.

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