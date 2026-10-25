Manchester United a un punto de la zona del descenso y Michael Carrick en duda

El Manchester United atraviesa una nueva crisis deportiva que deja a Michael Carrick al borde de la salida. La derrota por 0-3 ante el Bournemouth en Old Trafford agravó la situación del equipo inglés, que ocupa el decimosexto puesto de la clasificación y está a solo un punto de la zona de descenso.

El resultado también puso en duda la continuidad del entrenador, cuyo proyecto perdió respaldo después de una serie de actuaciones negativas. El United no gana desde el 19 de septiembre y ha perdido cinco de sus últimos ocho encuentros. Además, sufrió dos goleadas en menos de una semana: primero cayó por 4-1 frente al Como y después recibió tres tantos del Bournemouth en su propio estadio.

La reacción de los aficionados reflejó el malestar por el rendimiento del equipo. Cuando el reloj marcaba el minuto 70 y el marcador ya estaba 0-3, parte del público comenzó a abandonar Old Trafford antes del final del partido.

La posibilidad de que Carrick sea despedido este lunes quedó sobre la mesa tras una nueva derrota que debilitó todavía más su posición. La directiva deberá decidir si mantiene al técnico inglés al frente de un equipo que no consigue recuperar la regularidad y que continúa acercándose a los puestos de descenso.

El panorama también está marcado por los problemas internos. En los últimos días, el club había castigado a Lisandro Martínez después de que el defensor cuestionara a la directiva. Ahora, Bruno Fernandes, capitán del equipo, quedó fuera del encuentro ante Bournemouth después de criticar las decisiones tácticas de Carrick y de su cuerpo técnico tras la derrota frente al Como.

Los errores defensivos agravan la crisis del United

La ausencia de Fernandes no cambió el funcionamiento del Manchester United. El conjunto local volvió a mostrar problemas para contener los ataques rivales y terminó encajando tres goles que dejaron al descubierto sus dificultades defensivas.

El Bournemouth abrió el marcador pasada la media hora, cuando Rayan aprovechó una jugada a balón parado para poner el 0-1. El gol obligó al United a buscar una reacción, pero el equipo no consiguió recomponerse y acumuló errores que facilitaron la tarea de los visitantes.

El segundo tanto llegó después de un resbalón de Leny Yoro. La equivocación permitió a Truffert habilitar a Marcus Tavernier, quien encontró el camino libre hacia la portería para marcar a puerta vacía y ampliar la ventaja del Bournemouth.

La tercera anotación terminó de hundir al equipo local. Senne Lammens salió a cortar una acción, pero no logró detener a Evanilson, que lo regateó y marcó sin oposición para establecer el 0-3. Fue el tercer triunfo del Bournemouth por ese marcador en Old Trafford desde 2023.

Emotional exit by Michael Carrick as fans sing his name. A farewell?



Supporters turn on players once Carrick down tunnel.#MUFC pic.twitter.com/WLYqqHg6vF — Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) October 25, 2026

La derrota prolongó una racha en la que el Manchester United tampoco consigue mantener su portería a cero. La última vez que lo había logrado fue frente al Sabah, en la Champions League, más de un mes antes del encuentro contra el Bournemouth.

La atención se centra ahora en el futuro de Carrick y en quién podría asumir el cargo si la directiva decide despedirlo. El próximo entrenador tendría que hacerse cargo de un equipo que marcha decimosexto y que, desde la salida de Alex Ferguson en 2013, ha atravesado repetidos proyectos fallidos sin encontrar una estabilidad duradera.

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