Mourinho, Mbappé y Bellingham guían al Real Madrid a un golpe en la mesa en casa del Barcelona

El Real Madrid se llevó el clásico ante el Barcelona por 1-2 y estrechó la pelea por el liderato de LaLiga EA Sports. Kylian Mbappé marcó los dos goles del conjunto blanco, el último en el minuto 88, para poner fin al invicto liguero del equipo azulgrana, que había llegado al encuentro después de encadenar 23 victorias en el Camp Nou desde mayo de 2025.

La victoria tuvo la intervención decisiva de Mbappé, el peso de Jude Bellingham en los momentos clave y la lectura táctica de José Mourinho. Aunque el Barcelona tuvo mayor presencia ofensiva durante varios tramos, el Real Madrid encontró espacios para atacar directamente y aprovechó sus oportunidades en un partido que se resolvió en los últimos minutos.

El equipo local comenzó con más iniciativa, pero le costó transformar la posesión en ocasiones claras. Sin continuidad en su juego combinativo, dependió de las apariciones de Raphinha y de algunas acciones de Lamine Yamal. El Real Madrid, en cambio, se sintió cómodo recuperando el balón y buscando rápidamente a sus jugadores ofensivos.

Arda Guler fue uno de los primeros en generar peligro. En el minuto 18, obligó a intervenir a Joan García con un remate que el guardameta azulgrana consiguió despejar. Raphinha respondió con varias llegadas, entre ellas un disparo en el minuto 22 y otro intento en el 33 que pasó cerca del poste, pero el Barcelona no consiguió adelantarse.

El encuentro cambió antes del descanso. La lesión de Xavi Espart obligó al Barcelona a reorganizar sus laterales, con Joao Cancelo por la derecha y Balde por la izquierda. En ese contexto llegó el primer gol madridista: una acción ofensiva terminó con un despeje de Gerard Martín que rebotó en Mbappé y acabó dentro de la portería de Joan García en el minuto 41.

GERARD MARTIN'S CLEARANCE GOES OFF MBAPPE AND REAL MADRID OPEN THE SCORING IN ELCLÁSICO ? pic.twitter.com/g5gBxFH7i8 — ESPN FC (@ESPNFC) October 25, 2026

El Barcelona tuvo opciones para empatar antes del descanso, pero Lamine Yamal no acertó cuando quedó solo ante Lunin. En el otro extremo, Diomande estuvo cerca de ampliar la ventaja del Real Madrid con un remate que terminó en el exterior de la red.

Raphinha devuelve la igualdad, pero Camavinga decide el clásico

El Barcelona buscó cambiar la dinámica tras el descanso y aumentó el riesgo en ataque. Sin embargo, el Real Madrid continuó encontrando oportunidades para salir al contraataque. En el minuto 50, Bellingham tuvo una ocasión para ampliar la diferencia en una situación de dos contra uno junto a Mbappé, aunque no eligió la mejor opción.

La reacción azulgrana llegó en el minuto 61. Pedri encontró a Raphinha con un pase filtrado y el brasileño definió con un disparo cruzado que superó a Lunin para establecer el 1-1. El tanto renovó las opciones del Barcelona, que empezó a jugar con mayor ritmo y generó nuevas ocasiones.

PEDRI TO RAPHINHA TO EQUALIZE ELCLÁSICO!



What a corner routine ? pic.twitter.com/ltutjH0CHk — ESPN FC (@ESPNFC) October 25, 2026

Cinco minutos después, Lunin evitó que el conjunto local tomara la ventaja al detener un remate de cabeza de Gerard Martín. El Barcelona mantuvo la presión durante el tramo final y acumuló llegadas, mientras el Real Madrid trataba de aprovechar la velocidad de Mbappé para responder.

La igualdad se mantuvo hasta el minuto 88. Eduardo Camavinga protagonizó una acción individual que dejó a Mbappé en posición de marcar a puerta vacía. El francés no falló y firmó el 1-2 definitivo, un gol que deshizo el empate cuando el Barcelona parecía tener el control territorial del encuentro.

AN UNREAL TEAM MOVE FROM REAL MADRID ENDS WITH MBAPPE PUTTING THEM AHEAD LATE IN ELCLÁSICO!



A BRACE FOR MBAPPÉ ? pic.twitter.com/qkFvVPWulg — ESPN FC (@ESPNFC) October 25, 2026

El resultado modificó la situación en la parte alta de la clasificación. El Barcelona conserva el liderato, pero el Atlético de Madrid quedó a dos puntos y el Real Madrid, tercero, se situó a tres. La derrota azulgrana puso fin a su condición de invicto en la liga y dejó la lucha por la primera posición más ajustada.

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