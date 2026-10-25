La Máquina Celeste cierra filas con emotiva y nostálgica práctica en Ciudad Cruz Azul

La Máquina Celeste de Cruz Azul desató la locura total entre sus seguidores al mudar su entrenamiento a Ciudad Cooperativa Cruz Azul en Jasso, Hidalgo, la cuna que vio nacer a la institución cementera hace más de nueve décadas.

En vísperas del choque correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura 2026 contra los Gallos Blancos de Querétaro, el conjunto dirigido por Joel Huiqui decidió reencontrarse con sus raíces más profundas para cerrar filas con la tribuna.



¡Cruz Azul regresó a Ciudad Cooperativa!???



Así vivió 'La Máquina' el entrenamiento a puerta abierta en Hidalgo previo a su enfrentamiento ante Querétaro ??



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El histórico Estadio 10 de Diciembre lució un lleno espectacular con miles de aficionados celestes que abarrotaron los graderíos sin temor a retar el inclemente sol de la tarde hidalguense con el simple deseo de estar cerca de sus ídolos deportivos.

El ambiente festivo sirvió de marco perfecto para que los jugadores se dejaran consentir por una de las aficiones más fieles de la Liga MX, rompiendo la rutina de los entrenamientos tradicionales en las instalaciones de La Noria.



La vibrante práctica sabatina, cobijada por la impresionante planta de cemento que trabajaba a todo su esplendor, arrojó excelentes noticias en el parado táctico del timonel nacional de cara al crucial duelo del campeonato.

ENTRENÓ EN CASA ?



? Cruz Azul realizó una práctica en Ciudad Cooperativa, la tierra que lo vio nacer como equipo hace casi 100 años.



?? La afición local no dudó en llenar las gras del Estadio Refundación para ver de cerca a sus ídolos, quienes mañana juegan ante Querétaro.? — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 24, 2026

Sobre el rectángulo verde se pudo constatar con profesos que el talentoso mediocampista argentino José Paradela se encuentra recuperado y listo para ser tomado en cuenta de inmediato en el cuadro estelar.



Asimismo, la presencia del volante Rodolfo Rotondi inyectó una gran dosis de optimismo en el seno del plantel cementero, luego de haber visto sus primeros minutos oficiales de juego durante el pasado compromiso contra los Tuzos del Pachuca.

ÍDOLOS ??



La afición del Cruz Azul ondea banderas con los rostros de Huiqui y ‘El Toro’ Fernández.



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Con ambas incorporaciones extranjeras al cien por ciento en el renglón físico, el cuerpo técnico de la Máquina Celeste tendrá plantel completo para saltar a la cancha y buscar las tres unidades en un entrenamiento de este fin de semana se sintió completamente diferente el ánimo colectivo, transformándose en la oportunidad de oro para reavivar la llama de un amor que ha resistido con estoicismo en las buenas y en las malas.

Los habitantes de esta pujante localidad disfrutaron al máximo ver correr a sus héroes deportivos sobre el mismo césped donde se empezó a escribir una gloriosa historia profesional en el lejano año de 1964 y que fue el soporte para las épocas gloriosas que engloban los diez títulos de Liga MX.



Con esta emotiva e inolvidable comunión popular en la tierra que los vio nacer hace casi un siglo, los integrantes del cuadro cementero reportaron su preparación totalmente concluida para hacer frente a la escuadra queretana.

Uno siempre regresa a donde fue feliz. Así fue el entrenamiento de Cruz Azul en Jasso, Hidalgo ????



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El plantel de Huiqui buscará capitalizar esta tremenda inyección de energía y despertar el rugido de su afición en la capital del país, con la firme intención de amarrar su boleto directo a la fiesta grande del fútbol mexicano.



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