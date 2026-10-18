La revolución táctica de Joel Huiqui en Cruz Azul para golear a FC Juárez: 5-0
La sacudida en la alineación de Joel Huiqui transforma el estilo de juego de la Máquina para conseguir una contundente victoria de 5-0 en el Estadio Banorte
La mano de Joel Huiqui en el banquillo fue el detonante principal para que Cruz Azul revolucionara por completo su estilo de juego y consiguiera una aplastante victoria de 5-0 sobre los Bravos de Juárez en el Estadio Banorte.
Un contundente resultado que le permite a la escuadra celeste firmar su sexto triunfo del torneo Apertura 2026 para llegar a 20 unidades y escalar hasta la quinta posición general de la competencia a solo cuatro puntos de distancia del liderato del América.
El estratega cementero dio un auténtico manotazo sobre la mesa al sacudir la alineación titular y mandar a la banca al guardameta Kevin Mier para darle la alternativa bajo los tres palos a Andrés Gudiño, además de mover sus piezas en el tablero al alinear a Alan Mozo y Alan Montes en los puestos que venían ocupando Jeremy Márquez y Jesús Orozco Chiquete de forma habitual en el torneo.
Estas audaces modificaciones tácticas rindieron frutos inmediatos apenas al minuto 3 de acción, cuando Agustín Palavecino mandó un centro preciso al corazón del área para que Andrés Montaño desviara con la pierna izquierda y abriera el marcador, una anotación tempranera que noqueó en lo anímico a una escuadra juarense que se desmoralizó por completo y que vio caer el segundo tanto al minuto 30 tras un disparo cruzado de Charly Rodríguez.
La efectividad de la Máquina en el primer tiempo se redondeó al minuto 45+2 gracias a una joya de asistencia por parte de Montaño que habilitó la llegada de Omar Campos, quien abandonó su banda para disfrazarse de romperredes en el área chica y batir con total tranquilidad la cabaña defendida por Sebastián Jurado antes de que ambas escuadras se marcharan al descanso intermedio en la frontera.
Para la parte complementaria, los de la cooperativa mantuvieron el acelerador a fondo y aprovecharon un regalo infantil de la zaga local al minuto 48 para que Palavecino definiera de pierna derecha, permitiendo que Huiqui gestionara el esfuerzo físico de sus figuras de cara a la próxima jornada doble y le diera juego al novato Rogelio González, quien cerró la mágica noche con una brillante jugada individual al minuto 75.
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