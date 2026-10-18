La revolución táctica de Joel Huiqui en Cruz Azul para golear a FC Juárez: 5-0

La mano de Joel Huiqui en el banquillo fue el detonante principal para que Cruz Azul revolucionara por completo su estilo de juego y consiguiera una aplastante victoria de 5-0 sobre los Bravos de Juárez en el Estadio Banorte.

Un contundente resultado que le permite a la escuadra celeste firmar su sexto triunfo del torneo Apertura 2026 para llegar a 20 unidades y escalar hasta la quinta posición general de la competencia a solo cuatro puntos de distancia del liderato del América.

¡PALAVECINO NO PERDONA Y LLEGA EL CUARTO DE LA MÁQUINA! ??



Horror defensivo en la zaga de Juárez que Palavecino aprovecha a la perfección.



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El estratega cementero dio un auténtico manotazo sobre la mesa al sacudir la alineación titular y mandar a la banca al guardameta Kevin Mier para darle la alternativa bajo los tres palos a Andrés Gudiño, además de mover sus piezas en el tablero al alinear a Alan Mozo y Alan Montes en los puestos que venían ocupando Jeremy Márquez y Jesús Orozco Chiquete de forma habitual en el torneo.

Estas audaces modificaciones tácticas rindieron frutos inmediatos apenas al minuto 3 de acción, cuando Agustín Palavecino mandó un centro preciso al corazón del área para que Andrés Montaño desviara con la pierna izquierda y abriera el marcador, una anotación tempranera que noqueó en lo anímico a una escuadra juarense que se desmoralizó por completo y que vio caer el segundo tanto al minuto 30 tras un disparo cruzado de Charly Rodríguez.

¡OBRA DE ARTE DE OMAR CAMPOS Y ES GOLEADA CELESTE! ??



Cruz Azul da un recital, golea 3-0 a Juárez y pone a celebrar a todo el Estadio Banorte antes de irnos al descanso.



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La efectividad de la Máquina en el primer tiempo se redondeó al minuto 45+2 gracias a una joya de asistencia por parte de Montaño que habilitó la llegada de Omar Campos, quien abandonó su banda para disfrazarse de romperredes en el área chica y batir con total tranquilidad la cabaña defendida por Sebastián Jurado antes de que ambas escuadras se marcharan al descanso intermedio en la frontera.

23' | ¡GOOOLAZO DE LA MÁQUINA! ¡GOL DE CHARLY RODRÍGUEZ! ??



¡FUTBOL CHAMPAGNE EN EL BANORTE! Moviendo la pelota a puro tiki-taka y Charly Rodríguez la mandó a guardar para el 2-0.



Cruz Azul 2 – 0 FC Juárez



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Para la parte complementaria, los de la cooperativa mantuvieron el acelerador a fondo y aprovecharon un regalo infantil de la zaga local al minuto 48 para que Palavecino definiera de pierna derecha, permitiendo que Huiqui gestionara el esfuerzo físico de sus figuras de cara a la próxima jornada doble y le diera juego al novato Rogelio González, quien cerró la mágica noche con una brillante jugada individual al minuto 75.

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