Cruz Azul con inocente comentario reafirma su paternidad sobre Pumas en CU

Eso de no hacer cosas buenas que parezcan malas encaja a la perfección con la última travesura de Cruz Azul en sus redes sociales al catalogar el próximo encuentro frente a los Pumas de la UNAM como un juego en casa al reanudar la actividad de la Liga MX después de la fecha FIFA.



La polémica publicación de los cementeros estuvo lejos de ser un descuido inocente y reflejó toda la jiribilla posible para recordarle a los felinos la imponente racha invicta que impusieron en el escenario del Pedregal.

Estos son nuestro encuentros en el mes de octubre. ?? pic.twitter.com/PbmMSTn2ZP — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 1, 2026



La Máquina presume un registro histórico en Ciudad Universitaria al ligar 23 compromisos sin conocer la derrota, superando por completo la vieja marca impuesta por la escuadra auriazul hace más de cuatro décadas en su propio terreno.



Este idilio celeste con la cancha universitaria tuvo su momento cumbre en la pasada gran final del torneo de Clausura, donde los cruzazulinos terminaron dando la vuelta olímpica frente a la mirada de la fanaticada felina.

El CM de Cruz Azul se papeó a los Pumas.

En su calendario del mes, puso que el juego del 11 de octubre en el Olímpico será como local. pic.twitter.com/9UgqZD0TzH — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) October 2, 2026



La nueva burla administrativa ocurrió al publicar el calendario de octubre, donde especificaron correctamente que los duelos amistosos ante América y LA Galaxy en Estados Unidos se disputarán en calidad de visitantes.



Sin embargo, el community manager acomodó los choques ante Juárez y Pumas bajo la etiqueta de locales, ignorando deliberadamente que el compromiso ante los del Pedregal se jugará en el Estadio Olímpico Universitario.

Tsss…. esto no le va a gustar para nada a los aficionados de los Pumas. ?



Cruz Azul subió a sus redes sociales el calendario en el mes de octubre y recalcó que jugarán en CU en calidad de 'locales'. ???



Una vez más lanzaron el dardo para los del Pedregal. ? pic.twitter.com/ow8NfP8NvB — Esto en Línea (@estoenlinea) October 1, 2026



El equipo comandado por Joel Huiqui se reencontrará con la escuadra de Esteban Solari por primera vez desde la disputa por el título el próximo domingo 11 de octubre en las acciones de la Jornada 11 del Apertura 2026.

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