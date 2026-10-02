El regreso de Luis Malagón maquilla el discreto espectáculo de América y Cruz Azul en la frontera

Cruz Azul y América se acabaron toda la gasolina en el electrizante cuatro por tres correspondiente al clásico joven número 206 de la rivalidad, ya que toda la espectacularidad mostrada en el torneo regular brilló por su ausencia sobre la cancha del Snapdragon Stadium de San Diego.



Los organizadores del evento en California utilizaron el gran antecedente de la Liga MX para asegurar una buena taquilla entre los paisanos, pero terminaron entregando un espectáculo lejos de un buen espectáculo y defensivo que sirvió meramente como una sesión de entrenamiento.

¡EL SEÑOR DE LA NOCHE ESTÁ DE VUELTA! ??



Luis Ángel Malagón volverá a ser titular con el Club América después de la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en marzo pasado.



? Va de inicio en el amistoso vs Cruz Azul.



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La falta de vistosidad ofensiva provocó un trámite sumamente tedioso y con escasas aproximaciones en las áreas, teniendo como única nota positiva la reaparición del arquero Luis Ángel Malagón tras casi seis meses fuera por una ruptura del talón de Aquiles.



El guardameta azulcrema se consagró como la figura al salvar su arco en múltiples ocasiones, demostrando que está listo para pelear un puesto en la selección nacional a pesar de los constantes y enérgicos reclamos tácticos que le lanzó Guillermo Almada durante el juego.



El estratega uruguayo también aprovechó el viaje fronterizo para debutar a los defensores Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno, buscando apuntalar una zaga repleta de dudas mientras el entorno empieza a cuestionar su gestión debido a trascendidos sobre una supuesta mala relación con el plantel.

¡SIN GOLES Y CON RITMO CORTADO! ???



América y Cruz Azul empataron a ceros en su amistoso durante la fecha FIFA. Las Águilas estrenaron a Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno en la defensa, además de traer de regreso a Luis Ángel Malagón ???#CentralFOX pic.twitter.com/4Z0JgIXNDf — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 2, 2026



Las versiones sobre las fricciones internas cobraron fuerza tras reportarse la molestia de Henry Martín, quien presuntamente habría llevado sus inconformidades ante la directiva luego de haber sido sustituido en el clásico nacional frente a las Chivas.



Estas discrepancias en el seno del club azulcrema sugieren que el subliderato general en el certamen local podría verse condicionado por la estabilidad del vestidor, dejando dudas en la planeación deportiva de cara al cierre del campeonato.

35 minutos de juego en el Snapdragon de San Diego y se mantiene el cero. ?? pic.twitter.com/PAzY9ZDNUO — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 2, 2026



Bajo este panorama de planteles incompletos por la Fecha FIFA y ajustes en las plantillas, ambas escuadras deberán regresar a México para concentrarse en sus complejos e importantes enfrentamientos del torneo regular ante Pumas y Monterrey.

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