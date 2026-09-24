Joel Huiqui vive sus momentos más críticos en Cruz Azul de cara al duelo contra Toluca

Joel Huiqui vive su momento más crítico al frente de Cruz Azul después de 15 partidos dirigidos, donde suma 10 victorias, 2 empates y 3 derrotas y en el umbral del duelo contra Toluca este sábado, su continuidad parece estar en riesgo si no es capaz de sumar puntos contra los escarlatas.

El asunto es claro en la Máquina Celeste después de que Huiqui con su rendimiento en la liguilla pasada sorprendió a propios y extraños al lograr la coronación, pero después de levantar la copa las cosas no han salido como se esperaba.

¿YA TRONARON? ???



Qué pasa realmente entre Joel Huiqui y sus auxiliares en Cruz Azul@record_mexico pic.twitter.com/PSD3lOl5Ad — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) September 23, 2026

La afición cementera, que tanto apoyó la continuidad de Huiqui en el timón cruzazulino, ha empezado a desesperarse y considera que la cuarta posición en la tabla de este torneo Apertura 2026 no es el sitio que deben ocupar.

Los tropiezos con Atlante, Atlas, Tijuana y Monterrey han disgustado demasiado a los seguidores celestes, sobre todo porque da la impresión de que el timonel ha perdido el control de un vestidor que luce sin confianza.

Errores en la zaga y pólvora mojada

Uno de los casos más preocupantes es el del portero colombiano Kevin Mier, quien se ha mandado osos y errores clave en los dos últimos juegos, sumando la increíble vulnerabilidad de la defensa a pesar de contar con Jesús Orozco.

La falta de gol también tiene de cabeza al cuerpo técnico porque Nico Ibáñez registra 15 tiros a puerta y solo ha marcado tres dianas, es decir, apenas acierta una tercera parte de sus jugadas frente al arco rival.

Por esas mismas calles de la amargura anda el “Toro” Fernández, quien ha chutado siete veces al arco contrario y apenas ha podido celebrar dos tristes goles, una cuota muy baja para la millonada que costó su carta.

El ridículo internacional en la Leagues Cup

A falta de ocho juegos para que termine el torneo, la Máquina ya suma el doble de derrotas que la campaña pasada, detonando las alarmas de una directiva que no tolera el fracaso tras la eliminación en la Leagues Cup.

Ese torneo era la prioridad de los de pantalón largo, pero el equipo quedó fuera ante el Chicago Fire por un tremendo descuido táctico de Huiqui, quien mandó a presionar de más cuando el empate ya les daba el pase.

“Esa eliminación fue completita de Huiqui”, señalan fuentes del cuadro celeste, quienes aseguran que tras ese primer golpe vinieron los dolorosos descalabros ante Xolos y los Rojinegros del Atlas por no saber agitar la banca.

?? ¿CRUZ AZUL TIENE UN PROBLEMA EN LA BANCA?



La Máquina cuenta con alternativas en el banquillo, pero varios jugadores han tenido una participación limitada durante el Apertura 2026.



? Christian Ebere

? Alan Montes

? Andrés Montaño

? Ralph Orquín

? Andrés Gudiño



El caso? pic.twitter.com/HmMQxcWe2C — Azul De Corazon Oficial noti-azul.com (@AZULDeCorazon14) September 24, 2026

Chispazos contra el América y dudas internas

Vino una ligera reacción con triunfos ante Necaxa y Santos que calmaron las aguas, rematando con la victoria ante el América, al que le quitaron el invicto, aunque al final terminaron pidiendo la hora por desconectarse en la cancha.

Luego vinieron el Inter Miami y Monterrey, dos sinodales ante los que Cruz Azul ofreció una versión muy poco competitiva y donde la directiva también la regó al viajar primero que el propio equipo a los Estados Unidos.

Al Gladiador se le acaba el discurso

Joel sabe perfectamente que el ingeniero dio su palabra de mantenerlo, pero en la Noria los resultados mandan y con Larcamón pasó algo similar cuando le dieron las gracias justo antes de empezar la fiesta grande de la liguilla.

¿Qué sucede entre Cruz Azul y Joel Huiqui? ?



En las últimas horas se ha platicado mucho sobre los auxiliares del técnico de la Máquina.



Con información de @jsanchez_w, supimos que no le dieron la oportunidad de traer al 'Cata' Domínguez a su cuerpo técnico. ?#Referentes pic.twitter.com/woXrYQHYl8 — FOX (@somos_FOX) September 22, 2026

Además, los problemas internos entre los propios futbolistas ya comenzaron a brotar y ahí es donde se tiene que ver la mano del estratega, sumando la actitud del “Toro” Fernández, quien parece que ya no quiere estar en el club.

El partido de este sábado contra el Toluca se tiene que ganar a como dé lugar o la directiva empezará a tomar decisiones drásticas, sobre todo porque en el vestidor sienten que el discurso de Gladiador ya no llega con la misma fuerza.

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