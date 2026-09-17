El tenso vestidor de Cruz Azul tras “regalarle” el campeonato al Inter Miami

La dolorosa derrota de Cruz Azul ante el Inter Miami no solo significó perder el título de la Campeones Cup; también encendió las alarmas al interior de la institución celeste. Desde el silbatazo final en el Nu Stadium, quedó en evidencia que el ánimo en el plantel está al límite.

El vestidor se tornó tenso y las cámaras captaron discusiones acaloradas entre referentes del equipo, destacando un fuerte intercambio de reclamos entre Erik Lira y Carlos Rodríguez, que dibujó el tenso momento que se vivió dentro del plantel celeste y donde la derrota con Inter Miami alborotó el avispero.

Rodrigo De Paul y Erik Lira sostuvieron un buen duelo sin dar, ni pedir cuartel en el duelo por la Campeones Cup. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7



Lo que más caló en el entorno cementero no fue solo el resultado, sino la postura del equipo en la cancha. Cruz Azul lució completamente superado, con una alarmante falta de intensidad y un ritmo semilento que le facilitó la tarea a las “Garzas”.

Al Inter Miami le bastó con trotar el terreno de juego y apretar el acelerador en momentos clave para asegurar el campeonato ante un rival que mostró nula capacidad de reacción para poder acercarse por lo menos a un gol contra las Garzas.



El veredicto de la afición: Ditta y la fragilidad defensiva



Como era de esperarse, la reacción de la fanaticada celeste no se hizo esperar en las redes sociales. Los reclamos de los seguidores se centraron en la facilidad con la que el rival pisaba el área y la aparente sumisión táctica del equipo.

Para los aficionados, encarar al Inter Miami resultó “más sencillo que quitarle un dulce a un niño”.

Uno de los principales señalados por la tribuna fue el colombiano Willer Ditta. Al defensor central se le criticó severamente por su incapacidad para contener los embates de los de Florida.

Pero sobre todo y de manera muy puntual, por perder la marca del brasileño Casemiro, quien remató a placer en el corazón del área chica. El rendimiento defensivo dejó un amargo sabor de boca en una plaza que suele exigir máxima concentración.

¡VAMOS CAPI! ?



Erik Lira quedó destrozado tras caer ante Messi y el Inter Miami en el Campeones Cup. ?? pic.twitter.com/qx3YxiOeOd — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 17, 2026





Odisea en Florida: Una logística que cobró factura



Más allá de lo estrictamente futbolístico, el entorno de Cruz Azul comenzó a apuntar a los factores externos que mermaron el rendimiento físico del plantel. La planeación del viaje a Estados Unidos estuvo plagada de inconvenientes logísticos que terminaron por pasar factura en la cancha.



El calvario comenzó con las fallas en la transportación aérea: una aeronave demasiado pequeña obligó a retrasar el viaje de la delegación celeste por más de 24 horas. Este contratiempo alteró por completo el cronograma de trabajo en Florida, dejando al equipo sin una cancha adecuada para entrenar y con horarios extremadamente ajustados para cumplir con los compromisos comerciales y deportivos de la copa.



¿Justificación o realidad? Zombis en la cancha



Para muchos analistas, el desgaste del viaje podría sonar a una simple excusa, pero la realidad física plasmada en el Nu Stadium dictó otra cosa. Los futbolistas celestes parecieron “zombis” en el terreno de juego: fatigados, lentos en las coberturas y sin la claridad mental necesaria para hilvanar jugadas de peligro.



Cruz Azul entregó una de sus versiones más grises ante un Inter Miami que, sin desplegar un fútbol espectacular ni proponer demasiados argumentos, se encontró con todas las facilidades para levantar el trofeo. Ahora, el cuerpo técnico tendrá la dura tarea de recuperar las piernas de sus jugadores y, sobre todo, sanar las heridas de un vestidor que quedó visiblemente fracturado.

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