Joel Huiqui y Erik Lira le pintan la cara al cansancio y van por Messi

Joel Huiqui y Erik Lira le dieron vuelta a la página tras el tormentoso viaje que casi los deja varados en México y aseguraron que la plantilla celeste se encuentra al cien por ciento en el plano físico para encarar el choque definitivo de la Campeones Cup.

El estratega y el capitán de Cruz Azul descartaron de forma tajante que la odisea aeroportuaria signifique una ventaja para el Inter de Miami de Lionel Messi, advirtiendo que el grupo aprovechó las horas de retraso para recargar pilas en territorio nacional y que saltarán a la cancha con la mente puesta en bordar otra estrella internacional en el escudo de la institución.

Joel Huiqui habló sobre la travesía de Cruz Azul previo a disputar la Campeones Cup. ????



¿Les pesará en su duelo ante Inter Miami? ?#LigaMX pic.twitter.com/Nq6t5jolFP — TNT Sports México (@tntsportsmex) September 15, 2026

La delegación cementera arribó finalmente a la sede del encuentro con una mentalidad muy fuerte, transformando el coraje de la logística fallida en una motivación extra para demostrar la jerarquía del balompié azteca frente al club más mediático de los Estados Unidos.

La Huiquineta minimiza los daños del chilaquil logístico

Lejos de poner pretextos o buscar justificaciones antes de que ruede el balón, el director técnico de la Máquina tomó el micrófono en la conferencia previa para calmar las aguas y poner orden en el entorno del equipo.

El estratega sinaloense explicó que los imprevistos con la aeronave chárter son gajes del oficio y que lo verdaderamente importante fue la capacidad de reacción del grupo, el cual pudo quedarse a descansar de buena forma en un hotel de la Ciudad de México antes de emprender el vuelo definitivo a Florida.

Con la mira puesta en el silbatazo inicial, el timonel dejó en claro que la plantilla está muy tranquila y concentrada, sabiendo que el compromiso del miércoles exige una perfección táctica absoluta y que no hay espacio para seguir pensando en las fallas de la transportación que quedaron atrás.

??"FUERON 2 MESES COMPLICADOS… POR ALGO NO SE DIO"???



Erik Lira habló sobre su fichaje caído con el Monaco y esto respondió a ?? @FabrizioDC_ en Conferencia de Prensa previo a la Campeones Cup.?



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La búsqueda de un legado bajo el liderazgo del capitán

Por su parte, el mediocampista y capitán del cuadro de La Noria, Erik Lira, respaldó por completo el discurso de su entrenador y encendió el orgullo de la fanaticada al señalar que este tipo de escenarios son los que forjan la grandeza de un club.

El contención mexicano manifestó que el plantel no siente ningún tipo de cansancio y que la oportunidad de disputar un trofeo ante figuras de la talla de Lionel Messi y Luis Suárez es un premio que se ganaron a pulso en la cancha.

¡Muy agradecido con Cruz Azul! ?



Erik Lira rompió el silencio sobre su salida fallida hacia el Futbol Europeo. ?#LigaMX pic.twitter.com/Qkv8XeQGFO — TNT Sports México (@tntsportsmex) September 15, 2026

El líder del vestidor celeste enfatizó que el objetivo primordial del proyecto actual es consolidar un legado histórico que sea recordado por generaciones, por lo que una victoria en territorio estadounidense ante el campeón de la MLS sería el marco ideal para continuar con la racha ganadora y demostrar que el gigante mexicano está más despierto que nunca.

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