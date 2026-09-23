La mala decisión de Iván Alonso con Miguel Borja que persigue a Cruz Azul por la sequía de sus delanteros

Las maldiciones en el Cruz Azul parecen ligadas a su diario acontecer o por lo menos los yerros se denotan más cuando sus decisiones les terminan explotando en el rostro como el caso del colombiano Miguel “Colibrí” Borja a quien desecharon para terminar contratando al africano Christian Ebere.

Sobre todo si recordamos que el delantero colombiano esperó por casi un mes en las instalaciones de La Noria a que se decidieran a darle las gracias, y ahora está convertido en el hombre gol del América metiendo chilenas inolvidables.

¡LA MÁQUINA NO ENCUENTRA EL RUMBO!



Cruz azul perdió 1-0 ante Monterrey. ? pic.twitter.com/W2jMAALfGF — HistoriaAzul (@Historia_Azul) September 20, 2026

Todos estos factores agrandan el grave error del director deportivo Iván Alonso de desechar al “Colibrí”, especialmente por la sequía y la falta de potencia ofensiva que arrastra el tridente de la Máquina Celeste en el presente torneo.

Ese ataque conformado por Gabriel “Toro” Fernández, Nicolás Ibáñez y el citado Christian Ebere nomás no espanta a nadie, provocando que los rivales le falten al respeto al actual monarca del futbol mexicano.

Un tridente que arrastra la cobija

Quizá se exagere con Iván Alonso, pero la realidad es que sus desencuentros internos están afectando el rendimiento cementero en este Apertura 2026, pues ninguno de sus killers ha logrado afianzarse como el referente del área.

El uruguayo “Toro” Fernández llegó con gran cartel desde los Pumas tras ser multicampeón en su tierra, pero una terrible rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha lo mandó a la congeladora durante ocho largos meses.

Aunque en el Clausura 2026 aportó cinco golecitos para el campeonato de la Máquina, la realidad es que el charrúa ha pecado de intermitente, acumulando rachas pesadas de hasta once partidos consecutivos sin festejar.

Chispazos africanos que se apagaron

Por su parte, el nigeriano Osinachi Christian Ebere, quien fuera campeón del mundo Sub-17 en 2015, llegó a la escuadra celeste con la ilusión de romper las redes tras un paso bastante decente por el Nacional de Uruguay.

Sin embargo, su primer semestre estuvo lleno de espinas por la falta de adaptación, pocos minutos y el sensible fallecimiento de su madre, aunque logró aparecer con un par de dobletes importantes en la liguilla pasada.

Hoy las cosas están color de hormiga para el africano, ya que en el actual Apertura 2026 la pólvora la trae completamente mojada, registrando apenas un mísero golecito en sus primeras ocho batallas disputadas.

Cruz Azul acumula 198 minutos sin gol; no pudo anotarle a Inter Miami y Monterrey. pic.twitter.com/wCaFSQpP2e — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) September 20, 2026

El jeque argentino que no explota

El panorama tampoco pinta mejor para Nicolás Ibáñez, quien arribó a la Noria con el cartel de haber sido el hombre de hierro y campeón de goleo con Pachuca, además de levantar copas con la escuadra de los Tigres.

Nico arrancó con el pie derecho marcando en sus primeros dos juegos, pero una inoportuna lesión muscular en la pierna lo dejó fuera de la fiesta grande donde sus compañeros terminaron levantando el trofeo de campeones.

El argentino suma apenas ocho anotaciones en 27 partidos con la camiseta cementera, una cifra muy pobre para un tipo que fue traído con la única consigna de convertirse en el terror de los porteros rivales.

Cruz Azul no gusta, tampoco convence, su delantera no tiene gol y tuvo que aparecer Pablo Aguilar para hacer la diferencia, pero es una realidad que son cuarto lugar y depende de si misma para un boleto directo a Liguilla.



Muchas dudas, futuro incierto de varios, pero adentro. — Rubén Beristáin (@Ruben_Beristain) April 22, 2022

Los volantes le ponen el ejemplo a los delanteros

La crisis de los romperredes celestes toma dimensiones de escándalo cuando se revisan las estadísticas de los mediocampistas, quienes están sacando las papas del fuego y registran mejores números que los atacantes.

Desde el torneo pasado y hasta la actual jornada nueve, los volantes argentinos José Paradela y Agustín Palavecino han festejado muchas más anotaciones que cualquiera de los tres delanteros nominales de la plantilla.

?? ¡LA MÁQUINA MOVERÁ SU XI ANTE TOLUCA!



Las bajas por Fecha FIFA obligarán a Joel Huiqui a realizar modificaciones en su alineación para el próximo partido de Cruz Azul. ?



?? Kevin Mier, Erik Lira y Jeremy Márquez estarán ausentes al encontrarse concentrados con sus? pic.twitter.com/M7B48SthFS — Azul De Corazon Oficial noti-azul.com (@AZULDeCorazon14) September 23, 2026

Incluso el mexicano Jeremy Márquez ya registra más anotaciones en su cuenta personal que el nigeriano Ebere, dejando en evidencia que hoy en la Noria los volantes tienen que hacer la chamba que los delanteros olvidaron.

Seguir leyendo:

– Monterrey le echa más sal a la herida de Cruz Azul tras el doloroso nocaut de Lionel Messi

– El tenso vestidor de Cruz Azul tras “regalarle” el campeonato al Inter Miami

– El tenso diálogo entre Messi y Huiqui robó más cámara que el duelo entre Inter Miami y Cruz Azul











