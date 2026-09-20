Monterrey le echa más sal a la herida de Cruz Azul tras el doloroso nocaut de Lionel Messi

Cuando los hechos rebasan por completo a las justificaciones, no hay excusa que valga en el balompié nacional y Cruz Azul demostró que el tremendo nocaut propinado por Lionel Messi en la Campeones Cup los dejó sin un antídoto efectivo tras caer este sábado ante los Rayados.

El resultado es negativo por donde se le quiera ver de cara al cierre de la temporada regular porque la afición celeste pensaba que la Máquina dirigida por Joel Huiqui tendría los arrestos suficientes para demostrar que la caída ante las Garzas había sido un simple accidente.

Así narramos para @TUDNMEX el gol de César Garza que le da la ventaja a #Rayados 1-0 sobre #CruzAzul pic.twitter.com/f6Fdcu7vs9 — Antonio Nelli (@Antonio_Nelli) September 20, 2026

La realidad del terreno de juego desnudó por completo la falta de ritmo del conjunto cementero que a pesar de realizar algunas variantes interesantes con el regreso a la titularidad de Gonzalo Piovi demostró claramente que se encuentra muy lejos de su mejor momento futbolístico.

Los comandados por Matías Almeyda aprovecharon a la perfección la localía en esta novena jornada de la Liga MX para llevarse tres puntos de oro gracias a la anotación del canterano César Garza, quien saltó a las diagonales por la necesidad de cumplir con la famosa regla de menores.

La solitaria anotación del compromiso llegó muy temprano, apenas al minuto siete del primer tiempo, cuando el juvenil regiomontano aprovechó un terrible despiste de la zaga visitante que dejó completamente comprometido al guardameta Kevin Mier en el corazón del área chica.

¡Gol de Rayados! ???



César Garza abre el marcador ante Cruz Azul y Matías Almeyda lo festeja en la zona técnica



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El cuadro de la Noria intentó reaccionar antes de irse al descanso por conducto de Jeremy Márquez, quien se animó con un zapatazo de larga distancia que terminó en las manos de Esteban Andrada antes de que Oliver Torres pusiera a temblar la cabaña celeste con un tiro desviado.

Para la parte complementaria, los albiazules controlaron el trámite del esférico, paseando la pelota por toda la cancha ante unos celestes extasiados que se salvaron de milagro tras un remate defectuoso del atacante belga Cuypers y una vistosa chilena ensayada por Lucas Ocampos.

Con este importante triunfo en la bolsa, los dirigidos por Almeyda escalan de forma momentánea a la séptima posición general con 13 unidades cosechadas, mientras que la plantilla de Huiqui duerme en el cuarto peldaño, estancada con sus 15 puntos en la tabla de clasificación.

Atajadón de Kevin Mier quien evita que caiga el segundo gol de Rayados ante Cruz Azul ???



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La actividad del torneo local no dará tregua para ninguna de las dos instituciones porque en las acciones de la décima fecha los Rayados tendrán que pagar la visita frente al Atlante el viernes 25 de septiembre, mientras que Cruz Azul recibirá a los Diablos Rojos del Toluca.

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