El América podría perder una pieza clave en los próximos meses

Las Águilas del América podrían perder una de sus piezas más importantes en los próximos meses. Raphael Veiga finaliza su cesión con los azulcremas y solo una oferta millonaria le permitiría quedarse en el club.

Según información del portal brasileño RTI Esporte, Raphael Veiga termina su cesión con las Águilas del América en diciembre de este año. Al pasar esa fecha el mediocampista brasileño tendría que regresar al Palmeiras, club dueño de su ficha.

“Raphael Veiga debe definir su futuro al final de la temporada. Prestado por Palmeiras al América-MEX hasta diciembre, el centrocampista interesa al club mexicano para una transferencia definitiva, pero aún no hay decisión sobre la permanencia”, indica el reporte.

Sin embargo, hay una opción sobre la mesa que le permitiría a Raphael Veiga quedarse en las Águilas del América. El reporte detalla que el Palmeiras estaría dispuesto a salir de la ficha de su futbolista a cambio de una buena suma de dinero. A priori no parece una cifra impagable, peor todo dependerá de lo que decida la directiva mexicana.

“La Agencia RTI Esporte descubrió que el acuerdo entre los clubes prevé una opción de compra de $6.5 millones (R$ 33.1 millones, al precio actual). El plazo para que América-MEX comunique su decisión es hasta la primera quincena de diciembre”, detalla el informe del portal brasileño.

Raphael Veiga en México

En febrero de 2026, Raphael Veiga llegó a las Águilas del América. El mediocampista nacido en São Paulo ha sido una pieza estelar en el esquema del conjunto azulcrema.

Hasta ahora Raphael Veiga acumula 34 partidos con la camiseta azulcrema. El futbolista brasileño ha podido aportar 5 goles y 8 asistencias para la causa del club. Veiga tiene más de 2,100 minutos con el América.

Raphael Veiga tiene un contrato vigente con el Palmeiras hasta diciembre de 2028. Según datos de Transfermarkt, el valor de mercado de Veiga ronda los $7.5 millones de dólares.

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