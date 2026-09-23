Franco Fagúndez recuerda su pasado oscuro en la Liga MX

El nivel del fútbol mexicano es tema de debate, principalmente en mesas sudamericanas. Mucho se habla de que el balompié azteca es un torneo sencillo para extranjeros provenientes del sur. Pero eso no es una norma. Franco Fagúndez tuvo problemas para adaptarse a la Liga MX y esto le afectó.

El mediapunta uruguayo de 26 años dejó Nacional, uno de los clubes más importantes de Uruguay, para incorporarse a las filas del Santos Laguna en 2025. Pero Fagúndez no se pudo adaptar.

El futbolista nacido en Montevideo fue autocrítico en su evaluación. Franco Fagúndez reconoció que no estuvo fino en la puntería con el club y sus errores le afectaron fuera de la cancha.

“Yo erré mucho, erré mucho y me hago cargo de las cosas que yo erré. Me equivoqué, lo asumo. Pero cuando yo de verdad estuve mal, así mismo me haya portado mal o no, fui como persona, me quebraba pidiéndole ayuda de que necesitaba ver a mi familia porque no estaba bien y no me sentí respaldado en ese momento”, dijo Fagúndez en AS Colombia.

?? "Soy jugador de Santos, pero cuando estuve mal no me respaldaron. Tenía pensamientos de lastimarme"



? Franco Fagúndez en #EntrevistAS de #ASColombia | #ElFutbolComoLaVida



? Vea la entrevista completa en el canal de YouTube de AS Colombia pic.twitter.com/5a4iMQ8wZy — AS Colombia ?? (@AS_Colombia) September 21, 2026

En medio de ese mal momento, Franco Fagúndez tomó la decisión de marcharse a Uruguay para recargar energías con sus conocidos. Fagúndez recalcó que se sentía muy mal internamente.

“Eso ahí me lleva a tomar la decisión de irme a Uruguay sin permiso porque ya me estaba sintiendo muy mal, que estaba teniendo pensamientos cada vez más negativos de lastimarme”, agregó.

En su pasantía por el Santos Laguna, Fagúndez disputó 34 partidos con el club (1,572 minutos dentro del campo). Durante esos compromisos el uruguayo solo aportó 3 goles y 2 asistencias.

Un segundo aire en Colombia

En enero de 2026, el Santos Laguna tomó la decisión de ceder a Franco Fagúndez a Independiente Santa Fe. En 33 partidos disputados Fagúndez ha podido sumar 11 goles y 4 asistencias para la causa del conjunto colombiano.

?? "Me quiero quedar en Santa Fe sí o sí"



? Franco Fagúndez en #EntrevistAS de #ASColombia | #ElFutbolComoLaVida



? Vea la entrevista completa en el canal de YouTube de AS Colombia pic.twitter.com/g1ls3Ts0mc — AS Colombia ?? (@AS_Colombia) September 21, 2026

Según informaciones de Transfermarkt, el Santos Laguna recuperaría a Fagúndez en diciembre de este año. El delantero uruguayo tiene un contrato vigente con el Santos hasta diciembre de 2027.

Sigue leyendo:

– Lamine Yamal detalla su argumento para ganar el Balón de Oro

– Jürgen Damm cuestiona la grandeza de las Chivas

– El presidente del Toluca habla de la continuidad de Antonio Mohamed

– Matías Almeyda analiza sus primeros pasos en su regreso a la Liga MX