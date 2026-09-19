Jürgen Damm cuestiona la grandeza de las Chivas

Las Chivas de Guadalajara han vuelto a competir dentro de la Liga MX. Sin embargo, en cuanto a títulos, el Rebaño Sagrado se ha quedado corto. Jürgen Damm comenzó a cuestionar la grandeza de las Chivas.

Jürgen Damm fue muy crítico en sus declaraciones. El exjugador del América y de los Tigres tildó a las Chivas como un club “llena estadios”. Pero el éxito en taquilla va por la historia y la nostalgia de los tiempos exitosos.

“En unos años más Tigres lo va a alcanzar, Cruz Azul lo va a alcanzar, Toluca ya lo pasó, así que la supuesta grandeza de Chivas solamente es llenando estadios, hoteles, aeropuertos porque en títulos solamente los tres grandes de México… América, Tigres y Toluca”, dijo Damm en unas declaraciones difundidas por Récord.

El último título de las Chivas de Guadalajara en la Liga MX se remonta al Clausura de 2017. Bajo el mando de Matías Almeyda, el Rebaño Sagrado obtuvo su última consagración en el torneo local.

Ahora bien, en cuanto a los títulos generales el gran margen se está cortado. De hecho, el América es el líder de los trofeos con 16; en el segundo puesto están igualados las Chivas de Guadalajara y los Diablos Rojos del Toluca con 12 trofeos. Muy cerca en el ranking está Cruz Azul con 10 y León y Tigres con 8.

Las Chivas en la mira

Jürgen Damm no solo tiene opiniones en contra del Rebaño Sagrado. El exfutbolista del América también tiene historias ligadas al conjunto rojiblanco. Una de ellas se remonta al Clausura 2023.

En ese torneo, las Chivas eliminaron al América en semifinales. El conjunto rojiblanco pasó a la final ante los Tigres de la UANL. En este partido decisivo, Jürgen Damm recordó que charló con jugadores del conjunto felino, por su pasado en ese club, para motivarlos en esa final. Las motivaciones sirvieron porque los Tigres se llevaron el triunfo.

“Una anécdota muy especial fue de cuando Chivas nos eliminó en semifinales, iban por el campeonato contra Tigres. Le hablo a mis compañeros de Tigres y les pido de mucho favor que les ganen el título en su casa y con su gente. Fue muy especial ese momento para mí”, recordó.

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