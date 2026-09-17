Roberto Alvarado tendría intenciones de marcharse a Rusia

El futuro de Roberto Alvarado parece estar lejos de las Chivas de Guadalajara y el fútbol mexicano. El delantero del Rebaño Sagrado no vería con malos ojos marcharse a Rusia.

Antes de que se cerrara la ventana de traspaso de verano, Roberto Alvarado fue vinculado al Spartak de Moscú del fútbol de Rusia. Sin embargo, los tiempos no dieron y el jugador se quedó con las Chivas.

Sin embargo, un reporte del corresponsal Michele Antonov detalla que Alvarado no vería con malos ojos mudarse a Rusia. Este es un buen primer paso en la negociación por el futbolista mexicano.

“El centrocampista del Guadalajara, Roberto Alvarado, no se negó a mudarse al Spartak. El mexicano acepta un traslado a Rusia y quiere estar en un club de Moscú”, indica el reporte.

La información detalla que la negociación por Roberto Alvarado no prosperó porque las Chivas lo consideran esencial para los objetivos de esta temporada. Sin embargo, los rusos irían de nuevo a la carga en el mercado invernal.

“La transición no tuvo lugar en la ventana de transferencia de verano debido a la difícil posición de Guadalajara, que no quiere dejar ir a su líder en medio de la temporada. Los clubes discutirán un posible traspaso al Spartak en invierno”, agrega el reporte.

Un alto precio por el “Piojo”

La información expuesta desde Rusia también reafirmó el valor inicial que habría ofrecido el Spartak de Moscú por Roberto Alvarado. El conjunto ruso habría puesto sobre la mesa poco más de $12 millones de dólares. Sin embargo, las Chivas de Guadalajara no querrían vender al “Piojo” por menos de $20 millones de dólares.

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