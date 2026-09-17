Chivas se perfila para comandar la primera lista de Rafael Márquez con la Selección Mexicana

Siempre y cuando el diablo no meta la cola con algunos cambios de última hora, todo indica que las Chivas se mantendrán como la base de la selección mexicana en la primera lista que dará a conocer el nuevo técnico del Tricolor, Rafael Márquez, en los próximos días.

Según versiones extraoficiales, los jugadores del Guadalajara que aparecerán en la lista del Káiser de Michoacán serían Raúl “Tala” Rangel y Roberto Alvarado para el compromiso contra Colombia, donde se respetará el acuerdo de llamar solo a dos jugadores por equipo para el duelo en Baltimore.

? EXCLUSIVA: ¡SORPRESAS EN LA LISTA DEL TRI! ??@ruubenrod tiene información sobre la lista de la Selección Mexicana de Rafa Márquez. pic.twitter.com/mcGiIUKj2N — FOX (@somos_FOX) September 17, 2026

Mientras tanto, el resto de los convocados del Rebaño estaría entre Diego Campillo, Santiago Sandoval, Luis Romo y Ricky Ledezma para los demás compromisos contra Perú, Estados Unidos y Chile, que se jugarán en las ciudades de Nueva Jersey, Glendale y Pasadena el 29 de septiembre, 3 y 6 de octubre.

Tanto Rangel como Alvarado asistirán a la primera convocatoria y el resto de los elementos rojiblancos se unirá después de concluir el compromiso contra Querétaro de la fecha diez del torneo Apertura 2026. En este primer llamado tampoco serán contemplados Edson Álvarez, Raúl Jiménez y Julián Quiñones como parte de la legión extranjera.

Los demás convocados

El resto de los llamados del balompié local estaría compuesto por Erik Lira y Jeremy Márquez de Cruz Azul, Israel Reyes e Isaías Violante del América, Orbelín Pineda y Víctor Guzmán del Monterrey, Gilberto Mora y Alejandro Gómez de Xolos, Jesús Gallardo y Alexis Vega del Toluca.

También podrían estar Carlos Acevedo de Santos Laguna, Diego Lainez de Tigres, Óscar García del León y Luis Calzadilla del Atlante. Hay casos como el de Jordan Carrillo y Brian Gutiérrez de Chivas que podrían sumarse a la lista, al igual que Germán Berterame del Inter Miami y Jorge Ruvalcaba del New York Red Bulls, pero será en las próximas horas cuando se aclare el panorama.

¿QUÉ DELANTEROS DEBERÍA LLAMAR RAFA MÁRQUEZ? ???



Ante las posibles ausencias en el ataque de México, @Calaco99, @Chermosillo27 y Paul Aguilar debaten sobre si Santiago Gimenez y Armando González deberían ser llamados a la próxima fecha FIFA.#LUP pic.twitter.com/7FhDPD4noq — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 17, 2026

La Legión Extranjera

Con respecto a los elementos que militan fuera de México, se asegura de forma extraoficial que no serían convocados Edson Álvarez debido a su poca actividad en el West Ham United, así como Julián Quiñones por un desgarre muscular y Raúl Jiménez, quien encendió las alarmas este miércoles tras sufrir una lesión de rodilla con los Wolves que obligará al cuerpo técnico a dejarlo descansar.

Los jugadores que militan en Europa se presentarán hasta New Jersey, en virtud de que ahi empieza la fecha FIFA y el compromiso contra Colombia se enfrentará con jugadores de la Liga MX bajo las condiciones que ya se han manejado líneas arriba.

Por el contrario, quienes sí aparecerían en la lista son Mateo Chávez del AZ Alkmaar, Armando González del Olympiacos, Santiago Giménez del FC Porto, César Montes del Lokomotiv, Luis Chávez del Dinamo de Moscú.

QUIÑONES NO VA… ¿JIMÉNEZ EN PELIGRO? ?



Julián Quiñones no estará con la Selección Mexicana en la próxima fecha FIFA, pero las alarmas volvieron a encenderse con la lesión de Raúl Jiménez.#FSRadioMX pic.twitter.com/WmUMlBLp2S — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 16, 2026

Como también serían contemplados Obed Vargas del Atlético de Madrid, Álvaro Fidalgo del Betis de Sevilla y Johan Vásquez del Genoa. La concentración de los disponibles comenzará este domingo en las instalaciones del CAR para preparar el primer agarrón del 26 de septiembre contra los colombianos en Baltimore.

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