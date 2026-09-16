Edson Álvarez encara acusaciones de fraude y grilla en la selección mexicana

El internacional mexicano Edson Álvarez atraviesa una época de vacas flacas. Al mismo tiempo que el productor audiovisual Juan José López Ordóñez lo salpica en acusaciones de fraude y secuestro, salieron a la luz supuestas actitudes antideportivas del mediocampista dentro de la Selección Mexicana durante la pasada Copa del Mundo 2026.

Las versiones surgidas en el seno del Tricolor lo dibujan como un elemento que amenazó la armonía del grupo comandado por Javier Aguirre, luego de perder el puesto titular ante el cruzazulino Erik Lira. Cuando Álvarez se enteró de que no empezaría en el duelo inaugural del pasado 11 de junio en el Estadio Banorte, mostró una postura de pocos amigos y nula disposición ante las indicaciones del cuerpo técnico.

?? “Hoy quiero alzar la voz”

El productor Juan José López Ordóñez menciona que enfrenta a Edson Álvarez y a su exsuegro “por la afectación de un fraude y un secuestro” a raíz de la falta de pago de 3.5 millones de pesos por grabar un documental de la vida del futbolista mexicano pic.twitter.com/saqAMd6Ddz — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 14, 2026

De acuerdo con revelaciones del periodista de TV Azteca David Medrano, el canterano del América asumió que su jerarquía en Europa lo hacía inamovible en el esquema nacional, lo que terminó generando fricciones en el vestidor azteca. Medrano detalló que la molestia del jugador del West Ham fue evidente desde la charla técnica en el CAR, al ver que Lira iniciaría contra Sudáfrica.

¡POLÉMICA CON EDSON ÁLVAREZ EN EL TRI! ??



El vestidor de la Selección Mexicana vuelve a estar en el ojo del huracán y el señalado es Edson Álvarez.



De acuerdo con reportes internos, al mediocampista no le cayó nada bien perder la titularidad en el Mundial ante pic.twitter.com/DdGbzAmIty — Zona FUT Oficial (@ZonaFUT1) September 15, 2026

El trasfondo de esta pérdida de protagonismo radica en las constantes lesiones que Álvarez arrastró durante el año mundialista, un factor que le impidió competir al máximo nivel y que obligó al “Vasco” Aguirre a jugársela con el volante de Cruz Azul.

Aunque Edson recibió la oportunidad de jugar en los octavos de final contra Inglaterra, su actuación quedó marcada por cometer el penalti que significó el tercer gol británico y la eliminación de México.

? ¡LAS RAZONES DE LA BAJA DE EDSON ÁLVAREZ CON EL TRI! ???



?? @GibranAraige nos cuenta porque el Machín no estará en la primera convocatoria de Rafa Márquez ? pic.twitter.com/deOU98ICIH — TUDNRadio (@TudnRadio) September 16, 2026

Todos estos problemas provocarían que el actual jugador del West Ham United no sea considerado para el inicio del proceso del técnico Rafael Márquez para la fecha FIFA contra Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, en partidos programados en las ciudades de Baltimore, Nueva Jersey, Arizona y Pasadena a partir del 26 de septiembre al 6 de octubre.

Para colmo de males, en el entorno del futbolista, la presión legal se mantiene activa. El productor Juan José López Ordóñez ratificó sus señalamientos sobre un supuesto fraude en torno a un proyecto documental sobre la carrera del mediocampista, acusando además a personas cercanas a Álvarez por un presunto secuestro ocurrido en 2024.

De promesa de boda y Mundial juntos? a separación y polémica. ?Lo del futbolista Edson Álvarez y Sofía Toache dio un plot twist que nadie vio venir. ?#RFmx #Chismecito pic.twitter.com/NKIRR6qT6L — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 14, 2026

Pese a que el jugador ha negado categóricamente cualquier vínculo con los hechos, la defensa de López Ordóñez sostiene que existen dos carpetas de investigación abiertas.

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