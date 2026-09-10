El Machín Edson Álvarez amenaza con demandas tras verse embarrado en un chisme pesado

Vaya bronca en la que quieren meter al canterano americanista. Resulta que a Edson Álvarez, jugador del West Ham United y con paso en el Fenerbahce, Ajax y América, le pusieron a bailar un trompo en la uña cuando el productor Juan José López Ordóñez lo embarró en un supuesto secuestro.

Pero “El Machín”, fiel a su estilo de no achicarse en la cancha, ya salió a dar la cara con un comunicado donde manda a volar todas las acusaciones y se muestra dispuesto a esclarecer cada uno de los puntos en que lo quieren embarrar por el supuesto interés desmedido de los familiares de su expareja.

?? ¡EDSON ÁLVAREZ RECHAZA CUALQUIER VÍNCULO!



El Machín negó participación o conocimiento del supuesto secuestro denunciado por el productor Juan José López Ordóñez, quien lo relacionó con una disputa económica e inmobiliaria que involucra al entorno de su expareja.

? Álvarez? pic.twitter.com/LVpHgogReC — Claro Sports (@ClaroSports) September 10, 2026

El mediocampista del West Ham dejó en claro que él no tiene vela en ese entierro. Explicó que ya llevaba varios meses viendo cómo usaban su nombre nomás para colgarse de su fama y armar revuelo con un chisme que ni es suyo.

Aunque al principio prefirió aplicar la de “al silbante ni lo veas”, el agua ya le llegó al cuello y advirtió que todo tiene un límite, sobre todo cuando le avientan lodo sin una sola prueba en la mano.

MUY MACHÍN



Edson Álvarez y su suegro estarían en graves problemas, donde un productor José Luis López los estaría demandando luego de argumentar que lo querían secuestrar, todo por no recibir dinero por hacer un documental pic.twitter.com/Vx8c5X9wmd — Los Expulsados (@losexpulsados) September 9, 2026

Lejos de arrugarse, Edson se puso gallito y retó a sus acusadores a que le caigan con pruebas, pero ante las autoridades de verdad, no nomás para hacer ruido en las revistas de farándula. Para el futbolista, las cosas serias se arreglan con papeles en la mano frente a un juez, y no armando circo mediático para alimentar el morbo de la gente.

West Ham midfielder Edson Alvarez has been accused of being linked to an alleged kidnapping.



Producer Juan Jose Lopez Ordonez claims he has endured a “nightmare” involving Alvarez and people close to the Mexican international. pic.twitter.com/mpXbdimVVv — Uber West Ham (@UberWestHam) September 9, 2026

Para cerrar el asunto y dejar las cosas bien claritas, el capitán de la selección advirtió que no va a permitir que agarren su nombre de piñata para los pleitos de otros. Por lo mismo, ya les avisó a sus abogados que le vayan afilando los dientes a las demandas para proceder legalmente contra cualquiera que ande inventando cuentos chinos y manchando su reputación.

Seguir leyendo:

– Edson Álvarez podría ser el “guía” de Armando González en Europa

– No seguirá en Inglaterra. Los 2 gigantes europeos que se pelean por Edson Álvarez

– América revienta el mercado de la Liga MX y paga una millonada por Santiago Ramos Mingo

















