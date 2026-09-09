América revienta el mercado de la Liga MX y paga una millonada por Santiago Ramos Mingo

En Coapa no se anduvieron con rodeos y decidieron ponerle punto final a los dolores de cabeza en la zaga central. El argentino Santiago Ramos Mingo armará las maletas para vestirse con las plumas del América, convirtiéndose en el último pasajero que abordará el vuelo azulcrema en este torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

¿Y de a cómo el chistecito? La directiva de las Águilas tuvo que aflojar un billetón largo: nada más y nada menos que 10 millones de dólares directo a las cuentas del Club Bahía de Brasil. El defensor ya tiene el trato amarrado; lo único que falta es que el muchacho apruebe los recurrentes exámenes médicos de rigor y estampe su firma en un jugoso contrato que lo ligará al nido por los próximos cuatro años.

?América fichó a Santiago Ramos Mingo.

*??Le compran el pase a Bahía en u$s 10M (incluyendo bonos con objetivos cumplibles). Contrato por 4 años para el ??. #TratoHecho ??https://t.co/nLXvbQlA7J pic.twitter.com/vUEsMngKbd — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 9, 2026

Con este bombazo de última hora, el conjunto de Coapa echa el cerrojo a su mercado de piernas. Ramos Mingo se suma a la lista de rostros nuevos que llegaron para este semestre, donde ya se pasean con la playera azulcrema Miguel Borja, Edwin Cerrillo, Carlos Álvarez y el mexicano Iván Tona, quien anda afinando los últimos flecos de su traspaso.

El zaguero pampero tiene planeado aterrizar en suelo azteca en los próximos días para hacer su presentación en sociedad. La directiva ya le anda agilizando la visa de trabajo para que llegue con papeles en mano y se ponga a sudar de inmediato bajo el látigo de Guillermo Almada.

?Todos los detalles de la llegada de Santiago Ramos Mingo al América, una de las exclusivas del día. ?? pic.twitter.com/4X2si89TbX — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 9, 2026

Para los que no lo tengan bien ubicado en el mapa, Ramos Mingo es un central zurdo de 24 años que se formó en el barro de las fuerzas básicas de Boca Juniors. De ahí dio el salto al Viejo Continente para picar piedra en la filial del FC Barcelona y después probar suerte en el frío de Bélgica con el OH Leuven II.

América ?



DE ÚLTIMA HORA



Santiago Ramos Mingo es nuevo jugador de América, tras llegar a un acuerdo definitivo con Esporte Clube Bahia de Brasil y el defensa argentino de 24 años.



Confirmado por fuentes de @ESPNmx



@AdriMaldonadoL @v_ddiaz pic.twitter.com/szrhirm5vi — León Lecanda ? (@Leonlec) September 9, 2026

Tras un breve regreso a sus tierras con Defensa y Justicia, el tipo se fue a Brasil para afianzarse con el Bahía, club donde sumó minutos y sumó coronas en el torneo Baiano y la Copa do Nordeste. Ahora, el reto será ver si tiene los tamaños para aguantar la presión en el equipo más exigente de México.

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