Muere Roberto Rodríguez, leyenda de las Águilas del América

El fútbol mexicano siente la pérdida de Roberto Rodríguez. “Monito” llevaba varias semanas con complicaciones médicas. Una infección habría agudizado sus problemas de salud. Rodríguez murió a sus 80 años.

“El club lamenta el sensible fallecimiento de Roberto Rodríguez Pérez, leyenda del club. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos. QEPD”, escribió el Club América en sus redes sociales para informar sobre la muerte de Rodríguez.

El Club América lamenta profundamente el fallecimiento de Roberto “Monito” Rodríguez Pérez, leyenda de nuestra institución.



Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/9xPCK5pw6T — Club América (@ClubAmerica) September 8, 2026

Según informaciones del Diario Récord, Roberto Rodríguez tenía varias semanas con complicaciones médicas. “Monito” padecía un cuadro de anemia que lo mantenía débil.

Roberto Rodríguez también habría presentado una infección que habría agudizado sus problemas de salud. Rodríguez es una sensible pérdida para la historia del balompié azteca.

¡DESCANSE EN PAZ! ??



Roberto “Monito” Rodríguez, exfutbolista que defendió las camisetas del América y Zacatepec, falleció a los 80 años.



Una figura que formó parte de una época inolvidable de nuestro futbol y que dejó su nombre ligado a dos clubes históricos. ??



Descanse en? pic.twitter.com/iYEP2P3ROj — AS México (@ASMexico) September 8, 2026

Su huella en el fútbol mexicano

Roberto Rodríguez llegó al Club América en 1969. “Monito” compartió dentro del campo con el chileno Carlos Reinoso y lograron conquistar la liga de la temporada 1970-1971.

Con mucha pena les informo que Roberto Rodrigues ???(el Monito ?acaba de fallecer? pic.twitter.com/4TovPcVJxO — Carlos Reinoso V (@Carlos8Reinoso) September 8, 2026

Con la selección mexicana disputó varios partidos internacionales y logró levantar el trofeo de la Liga de Campeones de la Concacaf de 1971.

Como entrenador dirigió a la selección Sub-16 de México que clasificó a la Copa Mundial de China en el año 1985. En el América también dejó su grano de arena desde el banquillo. Rodríguez contribuyó como auxiliar técnico y entrenador principal de las fuerzas básicas del club.

El América despide a Roberto “Monito” Rodríguez, una de sus grandes leyendas https://t.co/klHLOtgnwD — Bolavip México (@BolavipMex) September 8, 2026

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