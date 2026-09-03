Alan Cervantes da la cara y pide perdón a la afición del América tras fallar su penal

El fútbol es una montaña rusa de emociones y a Alan Cervantes le tocó vivir las dos caras de la moneda en menos de 90 minutos. Luego de la dolorosa eliminación del América a manos de los Rayados de Monterrey en las semifinales de la Leagues Cup 2026, el centrocampista rompió el silencio.

Con el dolor a flor de piel, el jugador dio la cara en sus redes sociales y ofreció una sentida disculpa a toda la nación azulcrema por haber errado su disparo en la fatídica tanda de penales. Hay que recordar que las Águilas y la Pandilla firmaron un electrizante 2-2 en el tiempo regular, obligando a definir al segundo finalista desde los once pasos.

? CARGA CON LA CULPA



Alan Cervantes dio la cara tras la eliminación del América en la Leagues Cup y no dudó en señalarse como responsable luego de mandar su penal por encima del arco. ?? pic.twitter.com/6zKuBxjCKG — Esto en Línea (@estoenlinea) September 3, 2026

Cervantes fue uno de los elegidos para cobrar, pero la fortuna no estuvo de su lado; su remate no encontró las redes y Monterrey aprovechó el descuido para sellar su boleto a la gran final.

El golpe fue demoledor, pues además de quedar fuera de la contienda por el campeonato, el descalabro extendió la alarmante sequía de títulos internacionales en las vitrinas de Coapa.



De héroe a villano en una noche de alarido

La ironía del destino se cebó con Cervantes, quien hasta antes de la tanda de penales estaba firmando una actuación de ensueño. El mediocampista había sido el encargado de consumar la remontada momentánea para el esquema de Guillermo Almada con una auténtica pintura de gol, un chispazo que parecía encarrilar a las Águilas hacia la final antes de que cayera el polémico empate regiomontano.



Un día después de la batalla, el futbolista utilizó sus plataformas digitales oficiales para redactar un emotivo mensaje en el que reconoció el duro bache emocional por el que atraviesa tras el silbatazo final.

“Es difícil encontrar las palabras correctas para un momento así… Soy el principal y único responsable de lo sucedido ayer”.

“Me encuentro profundamente dolido, atravesando uno de los momentos más difíciles a nivel mental y emocional, sobre todo porque el enorme trabajo, sacrificio y corazón que este equipo ha puesto desde la pretemporada no pudieron verse reflejados de la manera que merecían”.

“Y eso es, quizá, lo que más duele. Sé que unas disculpas no pueden cambiar lo sucedido, pero aun así siento la obligación de ofrecerlas y asumir plenamente mi responsabilidad. Lo intenté y entregué todo lo que tenía”, expresó con total madurez el mediocampista americanista.



Sacudirse el polvo y mirar hacia el frente



A pesar de manifestar que no será sencillo asimilar el golpe ni superar el trago amargo, Alan Cervantes dejó en claro que buscará usar este tropiezo como combustible para regresar más fuerte y seguir aportando al grupo desde la trinchera que le toque defender.

¡CERVANTES VIVIÓ UNA NOCHE AGRIDULCE! ??



Alan Cervantes pasó de ser una de las figuras del América a quedar señalado en la eliminación ante Rayados en las semifinales de la Leagues Cup: marcó un golazo, pero terminó fallando el penalti que sentenció la eliminación. pic.twitter.com/MMrXzX2tSY — Claro Sports (@ClaroSports) September 3, 2026



La actividad no se detiene para el cuadro de Coapa. Las Águilas tendrán que sacudirse la presión de inmediato y cambiar el chip, ya que este fin de semana medirán fuerzas ante el León en el duelo por el orgullo y el tercer lugar de la Leagues Cup.

Una vez concluido el torneo binacional, el América regresará a territorio nacional para retomar el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, circuito donde marchan con paso perfecto como los líderes absolutos de la clasificación general.

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