De la Championship al Medio Oriente, el sorpresivo destino que busca sacar a Edson de Inglaterra

Tal parece que el mediocampista y capitán de la selección de México, Edson Álvarez, sigue siendo una joya muy preciada en el mercado de fichajes veraniego. Cuando todo apuntaba a que su destino se debatiría ante una propuesta formal del Olympiakos de Grecia —donde podría armar una dupla azteca con Armando ‘La Hormiga’ González.

Ahora le ha salido una novia muy poderosa visualmente, pero lejos de los reflectores de élite: el fútbol de los Emiratos Árabes Unidos, en donde muchas veces se soslaya el nivel futbolístico de esta zona, pero con la presencia de tantas figuras internacionales el nivel ha aumentado.

? Al Jazira sonda Edson Álvarez



O Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, fez uma consulta pelo meio-campista mexicano Edson Álvarez, do #WestHam. O clube busca reforçar o setor nesta janela de transferências e avalia a possibilidade de contratar o experiente volante.



O valor? pic.twitter.com/koCvTrvsCn — Pablo Oliveira (@Oliveira32Pablo) August 25, 2026

La jugosa oferta proviene directamente del Al Jazira. De acuerdo con los reportes del periodista Pablo Oliveira, el cuadro árabe se encuentra sumamente interesado en el canterano americanista, quien viene de vivir un año de auténticas montañas rusas tras su préstamo con el Fenerbahçe de Turquía y un papel muy cuestionado con el Tricolor en el Mundial 2026.

El cofre del tesoro está abierto: ¿Efectivo o prestigio?

Lo paradójico de esta situación es que el Al Jazira está repitiendo la dosis de su radar en la Liga MX. Hace apenas unas semanas, este mismo equipo mostró un serio interés en otro de los baluartes del mediocampo azteca, Erik Lira de Cruz Azul, por quien estaban dispuestos a abrir el cofre del tesoro sin pensarlo dos veces.

O West Ham deu sinal verde e está disposto a negociar o volante mexicano Edson Álvarez nesta janela de transferências. Com o aval do clube inglês para a venda do atleta de 28 anos, a definição do negócio agora depende de uma investida final por parte do Al Jazira, dos Emirados? https://t.co/Ri0imJCg2y pic.twitter.com/XGczjuixSG — Pablo Oliveira (@Oliveira32Pablo) August 25, 2026

El poder económico del Al-Jazira Sporting Club es de tal magnitud que para sus finanzas sería como quitarle un pelo al gato desembolsar alrededor de 15 millones de dólares para convencer al West Ham United.

Por si fuera poco, la oferta incluye un salario de ensueño para el canterano de las Águilas: cerca de 6 millones de dólares por temporada, una cifra que prácticamente ningún club europeo de media tabla podría igualar en este cierre de mercado.

Una devaluación que cala hondo en ‘El Machín’

Lo cierto es que, por más atractiva que resulte la propuesta árabe en el tema bancario, la realidad deportiva dictamina que el nivel de Edson Álvarez ha venido a menos en el plano internacional. Hace apenas unos años, en 2022, el portal especializado Transfermarkt tasaba los derechos del contención en unos imponentes 35 millones de euros. Desde entonces, el valor del jugador ha ido decreciendo paulatinamente, reflejando una cruda realidad para el nacido en Tlalnepantla.

El panorama con el dueño de su carta no es más alentador. Álvarez tiene contrato firmado con los Hammers hasta el verano de 2028; sin embargo, tras el doloroso descenso del West Ham a la Championship, el club inglés busca aliviar su masa salarial y no pondría trabas para darle salida.

?Olympiacos ofertó ?8M por Edson Álvarez.

?Interés primero reportado por @Nikos_Kotsis. ??https://t.co/h46ptbSVsl — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 23, 2026

El dilema total queda en la cancha del ‘Machín’: aceptar el retiro dorado en Medio Oriente a sus 28 años o rebajarse el sueldo para mantenerse en la exigencia europea con el Olympiakos o buscando acomodo en LaLiga española. Las próximas horas serán cruciales para definir el destino de uno de los líderes de la selección de México.

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