Javier Aquino tiene opiniones encontradas sobre el ascenso en México

En el fútbol mexicano existe un gran debate sobre el regreso, o no, de los ascensos y descensos en los torneos del fútbol. Javier Aquino está a favor de que vuelva este facto de competitividad, pero tiene sus recaudos por el nivel actual de la Liga de Expansión MX.

Varios dirigentes de la Liga de Expansión MX han exigido públicamente el regreso de la pelea por los ascensos a la primera división del fútbol mexicano. Sin embargo, este formato parece lejano.

Javier Aquino considera que es importante que en el torneo mexicano existan unos clubes de segundo orden que busquen hacer importantes contrataciones para subir a la Liga MX. La competencia fortalece las bases del balompié azteca, pero en la actualidad, Javier Aquino no cree que estén dadas las condiciones para un cambio de formato.

“Yo estuve aproximadamente tres años en la Liga de Ascenso cuando realmente era Liga de Ascenso porque también hay que decirlo: la Liga de Expansión en este momento tampoco tiene el nivel que tenía la Liga de Ascenso antes”, dijo Aquino en rueda de prensa.

Javier Aquino a favor del Ascenso, aunque pide coherencia.



"La liga de Expansión no tiene el nivel que tenía la liga de Ascenso antes. Para pedir algo hay que ver lo que hacemos, es beneficioso para que salgan jugadores, pero hay que ver el nivel que mantienen los equipos”. pic.twitter.com/2eZfSVyXFG — PressPort (@PressPortmx) September 24, 2026

Javier Aquino jugó en la antigua liga de ascenso en sus primeros pasos con Cruz Azul Hidalgo. Aquino también jugó en la segunda división de España. Es por esto que el defensor de Juárez considera que equipos del segundo orden pueden tener un buen nivel.

Un beneficio para el fútbol mexicano

Javier Aquino resaltó que el regreso de los ascensos y descensos son beneficiosos para el desarrollo del fútbol mexicano. Sin embargo, Aquino enfatizó en que se debe aumentar el nivel en la Liga de Expansión MX para que pueda ser una transición de formato bien sustentada.

“Para mí, en lo personal, pienso que el ascenso y descenso suma mucho al futbol mexicano. También creo que es beneficioso para el futbol mexicano para que puedan salir jugadores, pero también creo que hay que ver el nivel que mantienen los equipos de Liga de Expansión ahora”, agregó.

El Atlante es un equipo que adquirió el cupo de Mazatlán en la Liga MX. Los “Potros de Hierro” venían de la Liga de Expansión, fortalecieron su plantilla, pero aún así solo han podido ganar un partido en nueve jornadas del balompié azteca. Aumentar el nivel es prioritario.

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